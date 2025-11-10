Entrenador de Rusia mandó FUERTE mensaje a Manuel Barreto: "Solo él sabe cómo jugarán contra nosotros"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana disputará un amistoso internacional el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en San Petersburgo(12:00 hora peruana) y en la previa, el entrenador de este país habló sobre Manuel Barreto, DT de la 'blanquirroja'. Valery Karpin ha seguido el desempeño del equipo nacional y sabe que la 'muñeca' tiene poco tiempo al mando.

Karpin tiene la fórmula para vencer a Perú

En declaraciones compartidas por el sitio web oficial de la selección rusa, el estratega respondió sobre los compromisos que disputará por fecha FIFA. Según el ídolo de la Real Sociedad de España, su falta de experiencia con el grupo puede ser un factor en contra.

"Por supuesto que hay planes. Solo han jugado un partido con este entrenador (Barreto), contra Chile (derrota 2-1). Probablemente solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", indicó Karpin.

Las declaraciones de Valery Karpin.

Sobre si el clima será una ventaja para el equipo local, el seleccionador de la escuadra euroasiática señaló que se hicieron la gestiones para que no ocurra. Tanto con la 'blanquirroja' como con 'la roja', se eligieron escenarios donde el frío no afectará al cuadro visitante.

"En San Petersburgo jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor, no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se jugarán los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", manifestó.

Ambos rivales serán complicados

Karpin, de 56 años y mundialista como jugador en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, mostró respeto al referirse a sus próximos adversarios. Cabe precisar que su último rival fue Bolivia, representante de la Conmebol en el repechaje para el Mundial 2026 y al que goleó por 3 a 0.

"Es difícil decirlo desde fuera. Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos", aseveró.

Será la primera vez que Perú se mida ante este seleccionado y los únicos antecedentes son cuando formaba parte de la Unión Soviética. Los tres encuentros disputados en la década del setenta, acabaron con dos triunfos soviéticos y un empate.

