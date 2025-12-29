Diego Romero regresa a Universitario: Portero nacional fue oficializado como nuevo refuerzo crema

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario continúa reforzando su plantilla tras haber obtenido el segundo tricampeonato de su historia y pensando en la próxima temporada. Y es que luego de confirmar la llegada del senegales, Sekou Gassama, ahora los cremas aseguraron la portería.

Diego Romero regresa a Universitario

Como ya se venía especulando desde hace varias semanas, más aún cuando se confirmó que Sebastián Britos no seguiría en el club, Diego Romero fue confirmado como nuevo refuerzo merengue consumando así su esperado regreso.

Universitario utilizó sus redes sociales para oficializar esta noticia la cual fue bien recibida por cientos de hinchas. Como se recuerda, el joven guardameta tuvo un breve paso por Banfield de Argentina donde no pudo consolidarse como titular sumando unos pocos minutos.

"Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero regresa a casa para defender el arco del único grande del Perú", indicaron.

Las altas y bajas de Universitario

De momento, Diego Romero se convierte en la tercera incorporación de Universitario pensando en el 2026 donde los merengues buscarán el ansiado tetracampeonato en la Liga 1 y volver a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además del guardameta nacional, la 'U' anunció la llegada del defensor Caín Fara y del delantero senegalés Sekou Gassama. Este último ha generado más de un comentario en la fanaticada merengue pues de trata de una de las posiciones donde más adolecieron en las últimas temporadas.

Pese a ello, la institución crema resaltó sus cualidades las cuales lo llevaron a pasear su fútbol por la segunda división de España donde anotó una importante cantidad de goles.

"Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", indicaron en sus redes sociales.

Además de fichajes, los de Ate anunciaron las renovaciones del también guardameta Miguel Vargas quien en el 2025 cumplió en los pocos minutos que le tocó disputar. Otro que también seguirá en tienda crema por todo el 2026 será Horacio Calcaterra quien extendió su contrato por una temporada más.

De esta manera, Universitario anunció la vuelta de Diego Romero para defender el arco merengue por todo el 2026. El portero nacional tuvo un breve paso por Banfield de Argentina y ahora buscará retomar el nivel que lo llevó a salir al extranjero y a ser considerado en la Selección Peruana.