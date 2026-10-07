Antonela Roccuzzo y su conmovedor mensaje a Messi tras su despedida: "Ese amor te lo ganaste"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la histórica y emotiva jornada vivida en el Estadio Monumental, las reacciones del círculo más íntimo de Lionel Messi tomaron un rol protagónico. Antonela Roccuzzo, esposa del máximo ídolo argentino, utilizó sus plataformas digitales para compartir una profunda reflexión que resume el inmenso orgullo familiar luego del cierre definitivo de esta etapa con la selección.

Su compañera en el triunfo

En su publicación, Roccuzzo destacó lo sumamente gratificante que resultó presenciar el masivo homenaje, subrayando que el afecto generalizado de los hinchas es el resultado directo de la humildad, el esfuerzo y el compromiso inquebrantable que el jugador demostró siempre por la camiseta nacional.

"Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años. Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta", expresó la empresaria.

Una noche marcada por las lágrimas

Este reconocimiento familiar llega como corolario para una velada que desbordó las emociones de más de ochenta mil espectadores. Minutos después de sellar la victoria frente a Benín, el astro rosarino tomó el micrófono y protagonizó el momento más conmovedor de toda su carrera.

Con la voz quebrada y el rostro bañado en lágrimas, el capitán agradeció el apoyo inquebrantable de la hinchada durante más de dos décadas. Sus primeras palabras no estuvieron exentas de un llanto incontenible, pero que resumió la felicidad de haberlo ganado todo, despidiéndose desde la cima internacional.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El astro Lionel Messi brindó un mensaje a los hinchas en el estadio Monumental de River Plate y al mundo entero tras disputar su último partido con la selección de Argentina. Aseguró que el dolor por no ir más a las convocatorias será grande... pic.twitter.com/lkvTtNnKer — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

El respeto de su rival histórico

El impacto de este retiro trascendió las fronteras, generando un inusitado gesto de grandeza por parte de quien fue su mayor competidor. En la misma red, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al dejar un comentario elogiando la formidable trayectoria de su rival.

El delantero luso se dirigió al argentino reconociendo su inmenso legado: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

El adiós de Messi trasciende la simple culminación de una etapa deportiva para consolidarse como un hito cultural inolvidable. Las reflexiones de su núcleo íntimo, sumadas al recuerdo de sus lágrimas y al inédito reconocimiento de Cristiano Ronaldo, demuestran que el legado del diez albiceleste rompió cualquier barrera. El fútbol mundial despide formalmente a uno de sus exponentes más grandes, confirmando que su magia y calidad humana quedarán grabadas para siempre en la historia del deporte.