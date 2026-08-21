Cienciano clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana: así festejaron los hinchas del 'Papá' en Cusco

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano hizo historia ayer al clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Si bien es cierto cayó 1-0 ante Botafogo por el partido de vuelta, en el global el resultado quedó 6-2 a su favor por lo que su objetivo se cumplió. Los hinchas del 'Papá', que se reunieron en la Plaza de Armas de Cusco, festejaron a lo grande esta hazaña.

Los hinchas de Cienciano festejaron su clasificación a 4tos de la Sudamericana

El último jueves, 21 de agosto, quedará grabado en las páginas doradas de la historia del cuadro incaico debido a que logró eliminar a nada más y nada menos que al 'Fogao' quien desde un inicio, para muchos, partía como candidato a salir victorioso en esta llave.

Pese a que el cuadro dirigido por Horacio Melgarejo perdió por la mínima ante el conjunto carioca en Brasil, una plaza que siempre resulta complicada, el 6-1 obtenido en la ida disputado en el Inca Garcilaso de la Vega ayudó mucho.

Este logro internacional de Cienciano generó algarabía entre sus cientos de hinchas que se congregaron en la Plaza de Armas para que en el unísono alienten a más no poder al equipo de sus amores desde el pitazo inicial hasta el final. La euforia y cánticos se apoderaron de la noche cusqueña.

Desde los más jóvenes hasta los más longevos en su mayoría con la clásica camiseta roja del club o con algún objeto alusivo estuvieron expectantes a los pasajes del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de la ciudad de Río de Janeiro.

Recordemos que Cienciano anunció, previo a la contienda, que en la Plaza de Armas de Cusco sus fanáticos podrían observar el cotejo en pantalla grande. Ya finalizado el duelo, el conjunto cusqueño les agradeció por su aliento.

"¡Impresionante! Agradecemos a toda nuestra hinchada que nos alentó hoy en la Plaza Mayor en este importante partido. Está clasificación es para ustedes. ¡Cienciano de Cusco, orgullo del Perú!", se lee en una publicación en las redes sociales.

Monto millonario por clasificar a cuartos de final de la Sudamericana

El club imperial hizo valer la amplia ventaja del partido de ida disputado en la altura obteniendo así su boleto a cuartos de final del certamen continental. Además del éxito deportivo, la escuadra roja sumará un importante beneficio económico de 700 mil dólares otorgados por la Conmebol por acceder a esta ronda.

En una noche histórica, cientos de hinchas de Cienciano se congregaron en la Plaza de Armas del Cusco para alentar con pundonor al equpo de sus amores tras su clasificación a cuartos de fina de la Copa Sudamericana 2026. Si bien cayó 1-0 en Brasil, el 6-1 obtenido en el partido de vuelta ayudó bastante para estar en la siguiente fase del certamen.