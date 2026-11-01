¡Clásico de infarto! Boca Juniors vence 1-0 a River con gol de Di Lollo y expulsión de Martínez en La Bombonera

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tuvo como protagonistas un gol de cabeza y una expulsión. El equipo xeneize consiguió ponerse en ventaja mediante Lautaro Di Lollo, mientras que su clásico rival afrontó gran parte del encuentro con un futbolista menos.

Boca Juniors abrió el marcador y River sufrió una expulsión

El encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se disputó este domingo 1 de noviembre en el estadio La Bombonera. Ambos equipos protagonizaron una nueva edición del clásico argentino, con la expectativa de sumar un resultado importante en la recta final del campeonato.

Una de las primeras acciones determinantes fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El defensor de River Plate cometió una infracción sobre Miguel Merentiel y el árbitro Nicolás Ramírez acudió al VAR para revisar la jugada antes de mostrarle la tarjeta roja.

¡GOOOOOL DE BOCA! 🟡🔵



Cabezazo de Di Lollo en un tiro de esquina, le ganó al defensor de River Plate y ya lo ganan en la Bombonera.



EN VIVO x #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/uxQvMhFGtZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 1, 2026

Tras quedarse con diez futbolistas, River tuvo que reorganizar su defensa. El entrenador Leonardo Ponzio realizó una modificación e hizo ingresar a Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán, con el objetivo de cubrir el espacio que dejó Martínez Quarta en el terreno de juego.

El primer gol del partido llegó a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y envió el balón al área rival, donde Lautaro Di Lollo se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo que terminó dentro del arco.

River Plate buscó reaccionar ante la ventaja de Boca

Después del tanto, River Plate intentó acercarse al arco rival pese a la inferioridad numérica. Sin embargo, Boca también encontró oportunidades para ampliar la diferencia. Una de ellas llegó mediante un centro rasante de Villa que fue despejado por Lautaro Rivero.

El conjunto local mantuvo su presencia en campo contrario y buscó aprovechar los espacios disponibles. Leonel Flores también tuvo una oportunidad para acercarse al arco visitante, pero la defensa de River intervino para impedir que la jugada terminara en una nueva anotación.

01/11 - Boca vs River



Montiel pega la misma patada que Blanco. Expulsado de una. pic.twitter.com/cPCNqNSSJy — Robos a River (@robosariver) November 1, 2026

Al término del primer tiempo, Boca Juniors ganaba 1-0 a River Plate, gracias al cabezazo de Di Lollo. El resultado parcial mantenía al equipo xeneize arriba en el marcador, mientras que el conjunto visitante debía afrontar el resto del compromiso con un jugador menos.

El Superclásico dejó como principales protagonistas a Lautaro Di Lollo, autor del gol de Boca Juniors, y Lucas Martínez Quarta, expulsado tras la intervención del VAR. La victoria xeneize por 1-0 marcó el desarrollo del enfrentamiento ante River Plate en La Bombonera.