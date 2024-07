¿Claudio Pizarro se convertirá en el próximo presidente de la FPF? Eso respondió Paco Bazán

03/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La reciente eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024 en fase de grupos ha generado duras críticas hacia diversos sectores del fútbol nacional. Desde el comando técnico hasta los dirigentes, todos han sido señalados por este fracaso deportivo que ha dejado a muchos hinchas desilusionados. En medio de este contexto, ha surgido un nombre inesperado para liderar la Federación Peruana de Fútbol (FPF): Claudio Pizarro.

¿Claudio Pizarro será presidente de la FFP?

Muchos seguidores del fútbol han sugerido a Claudio Pizarro como candidato para presidir la FPF. Su destacada carrera deportiva, su experiencia como embajador del Bayern Múnich y su preparación académica son vistos como aval suficiente para dirigir los destinos del fútbol peruano. Sin embargo, no todos comparten esta visión optimista.

Francisco Bazán, exportero de Universitario y analista deportivo, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que Claudio Pizarro llegue a la presidencia de la FPF.

Según Bazán, Claudia Pizarro no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como candidato, especialmente en lo que respecta a los votos de las ligas departamentales, un aspecto crucial en la elección del presidente de la federación.

"No puede. La gente repite y repite, están lanzando para que sea presidente de la Federación. Pizarro no puede, es esa una utopía, entiéndalo. Como se elige al presidente, Pizarro no va a ser nunca presidente de la FPF", dijo Paco Bazán.

"No porque no tenga la capacidad ni la calidad ni sea un tipazo, es porque necesita los votos de las ligas departamentales. Además, lamentablemente para su interés, porque con todo lo que sabe y todo lo que ha visto, debería ser gran un representante de la Federación, debería ser el hombre, pero no ha sido dirigente", agregó.

"No podría ni (Juan Carlos) Oblitas porque no ha sido nunca dirigente; no podría ni Álvaro Barco, porque han sido gerentes, trabajadores, no han sido delegados, no han sido miembros de un directorio. No han sido directivos", finalizó.

El empresarial futuro de Claudio Pizzaro

Mientras tanto, Carlos Pizzaro ha estado en el ojo público por razones empresariales. Según Gabriel Calvo, actor y comentarista en el podcast 'Nadie se salva', el exfutbolista está involucrado en la construcción de un nuevo centro comercial en Punta Hermosa.

"Tengo otra información de parte de una fuente bastante confiable. Hay otro mall que se está construyendo en Punta Hermosa, pasando el centro comercial de la 'Foquita', más hacia el sur, casi acabando Punta Hermosa. Ahí hay un mall que se está contruyendo, pero no en la Panamericana antigua, sino en la Panamericana Sur, justo en el cruce que da la entrada a las demás playas", explicó.

Este proyecto estaría posicionándose como competencia directa al emprendimiento de su excompañero Jefferson Farfán en la misma zona.

Su potencial entrada en la presidencia de la FPF sigue siendo objeto de debate y controversia entre los seguidores del fútbol peruano. ¿Claudio Pizarro será capaz de hacer la transición de ídolo deportivo a líder federativo? El futuro dirá si sus logros en el campo y sus proyectos fuera de él convergen en una nueva etapa destacada en su vida profesional.