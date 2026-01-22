Comando Sur, barra de Alianza Lima, lanza fuerte advertencia tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso por la denuncia de presunto abuso sexual que involucra a los futbolistas de Alianza Lima Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue generando revuelo. El Comando Sur, barra oficial del equipo, publicó un comunicado cargado de advertencias contra lo que consideran comportamientos que ensucian la camiseta blanquiazul.

Comando Sur lanza fuerte advertencia

En su mensaje, el Comando Sur dejó claro que no permitirá que ciertos jugadores sigan "pasándola bien" a costa del club y de la hinchada.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones", se lee en el comunicado.

El Comando Sur agregó que "nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados", dejando entrever que la paciencia de la hinchada tiene un límite.

Además, advirtieron que aquellos que apoyen a los tres jugadores denunciados, "pagaran lo que tengan que pagar", y aseguraron que no darán tregua ante la indisciplina.

Pero no se quedaron solo en el comunicado. Exitosa estuvo en el Estadio Alejandro Villanueva y pudo constatar que, alrededor de las 11:45 de la mañana, un grupo grande de hinchas se acercó a la puerta 15 de Matute con la firme intención de meterse al campo y enfrentar a los jugadores implicados.

Alianza Lima y su comunicado oficial

Tras la denuncia, Alianza Lima emitió su propio comunicado oficial. El club informó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados indefinidamente del primer equipo masculino y que se abrió un procedimiento disciplinario interno, siguiendo el reglamento del club.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: se ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario", señala el club.

La institución también dejó en claro que está completamente dispuesta a colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes y reafirmó su compromiso con los valores que sostienen al club: respeto, disciplina e integridad.

Así, la barra Comando Sur dejó su mensaje bien claro tras la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, mientras Alianza Lima tomó medidas internas y se comprometió a colaborar con las autoridades.