Barristas de Alianza Lima ingresaron violentamente a Matute tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

Las cosas en Alianza Lima están más que complicadas. Y es que luego de la denuncia que llegó desde Argentina donde una joven de 22 años acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual, un grupo de barristas ingresó a Matute de manera violenta.

Exitosa se hizo presente en el Estadio Alejandro Villanueva y pudo constatar que al rededor de las 11:45 un numeroso grupo de aficionados llegaron hasta la puerta 15 del recinto deportivo con la firma consigna de entrar al campo principal y encarar a los futbolistas.

Hinchas ingresan a Matute tras grave denuncia

De acuerdo a las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales, se logra observar como este importante número de barristas hacen su ingreso por una de las puertas de Matute teniendo en cuenta que el plantel entrenaba en el campo principal.

Según informaciones, los hinchas encararon con mucha violencia a los jugadores e incluso se habla de una presunta agresión contra futbolistas como Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Es importante aclarar que los involucrados: Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no pudieron ingresar al recinto victoriano a raíz de los hechos.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones", indicó el comunicado del Comando Svr tras los hechos.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Un grupo de hinchas de Alianza Lima ingresaron a Matute y confrontaron a los jugadores tras la denuncia de presunto abuso sexual contra Zambrano, Peña y Trauco.



Separados indefinidamente

A través de un comunicado, Alianza Lima confirmó oficialmente la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras ser denunciados por abuso sexual a una joven de 22 años en Uruguay.

De acuerdo a la información que se pudo recoger en las últimas horas, los jugadores involucrados no fueron parte del entrenamiento programado para la mañana de este jueves 22 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva

El pronunciamiento deja en claro no solo su separación, sino también que se les abrió un proceso disciplinario debido a este grave hecho. Los blanquiazules dejaron en claro que colaborarán con las investigaciones del caso hasta esclarecer la acusación.

"Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", precisaron.

