Alianza Lima se pronuncia ante denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Alianza Lima salió a hablar y contó en un comunicado las medidas internas que tomó, dejando claro que seguirá colaborando con las autoridades mientras se investiga todo el caso.

Alianza Lima toma medidas inmediatas

El comunicado de Alianza Lima fue claro y directo: los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados indefinidamente del primer equipo masculino y se abrió un procedimiento disciplinario interno conforme al reglamento del club.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: se ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario", señala el club.

Además, la institución reiteró su compromiso con los valores que la sostienen: respeto, disciplina e integridad, y aseguró que colaborará con las autoridades mientras avanzan las investigaciones correspondientes:

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes".

Por ahora, ninguno de los jugadores implicados se ha pronunciado oficialmente, y los hinchas siguen esperando sus declaraciones. Lo único que hicieron fue limitar los comentarios en sus cuentas de Instagram para evitar el hate de los usuarios frente a esta grave denuncia.

Denuncia contra jugadores de Alianza

Según información difundida por el portal argentino A24, los hechos habrían ocurrido en Uruguay, durante la pretemporada del equipo íntimo en Montevideo.

La denunciante, una joven argentina, aseguró que conoció a Carlos Zambrano, quien la invitó al hotel de concentración del equipo después de cenar. Más tarde, se habrían sumado Miguel Trauco y Sergio Peña, produciéndose el presunto abuso que ahora está bajo investigación.

Se supo también que la joven no quiso presentar la denuncia en Uruguay y recién la formalizó en Argentina, tras recibir atención médica y realizarse los exámenes correspondientes. Incluso entregó la ropa que llevaba puesta el día de los hechos.

La justicia argentina ya inició las investigaciones, y si el proceso avanza, se notificará a las autoridades uruguayas, dado que los hechos habrían ocurrido en Montevideo.

Así, Alianza Lima se pronunció oficialmente tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, separando a los jugadores del primer equipo y asegurando su colaboración con la justicia.