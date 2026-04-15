Partidos de hoy, miércoles 15 de abril del 2026 EN VIVO: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este miércoles 15 de abril habrá mucho fútbol en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. En la Champions League, Real Madrid se juega la vida por su pase a la semifinal cuando visite a Bayern Múnich, mientras que Arsenal recibe en casa a Sporting Lisboa con una ventaja importante en la ida. Por su parte, Alianza Atlético de Sullana va en busca de su primer triunfo en la Copa Sudamericana en una plaza más que complicada.

Va por una nueva hazaña

En la ida, Real Madrid evidenció muchas dudas en la zona defensiva y poca contundencia en la delantera. Su rival, Bayern Múnich, tuvo un panorama completamente distinto ya que en la ofensiva hizo estragos cada vez que llegaba con Olise, Luis Díaz o el mismo Harry Kane.

Con una ventaja de un gol, los dirigidos por Vincent Kompany deberán asegurar la llave junto a toda su gente por lo que los primeros minutos serán clave para ello. Sin embargo, los muchachos de Álvaro Arbeloa depositan su fe en el desequilibrio individual de Mbappé y Vinicius Junior quienes liderarán la ofensiva este miércoles

Real Madrid busca una nueva hazaña en la Liga de Campeones.

En la otra llave, Arsenal de Inglaterra ya tiene medio boleto en la siguiente ronda por lo que deberá asegurar el resultado junto a toda su gente. Los londinenses saben que esta es una oportunidad de oro para alzarse de una vez por todas con la Champions League.

Su segundo encuentro por Copa Sudamericana

Los equipos peruanos continúan con su participación internacional y esta vez Alianza Atlético de Sullana la tendrá más que complicada en su visita a Colombia para enfrentar a América de Cali. El equipo 'Churre' empató en su debut en este certamen y esta vez buscará sumar de a tres.

Torneo Apertura

UTC vs. Sport Huancayo | 3:00 p. m. | L1 MAX, L1 Play

Champions League

Bayern Múnich vs. Real Madrid | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Arsenal vs. Sporting Lisboa | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Copa Libertadores

Cruzeiro vs. U. Católica | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Libertad vs. Rosario Central | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Corinthians vs. Santa Fe| 7:30 p. m. | Disney+, ESPN

Fluminense vs. Independiente Rivadavia | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 7

Independiente del Valle vs. UCV | 7:00 p.m. | Disney+, ESPN 7

Copa Sudamericana

América de Cali vs. Alianza Atlético | 9:00 p. m. | DSports, DGO

Este miércoles 15 de abril, revisa aquí la guía completas de partidos de hoy: horarios y canales del Perú.