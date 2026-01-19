¡Regreso INESPERADO! Popular exchico reality reaparece en la TV peruana con programa propio

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su paso por México, el exchico reality Miguel Arce vuelve con más que solo nostalgia: su propio programa de televisión por ATV. El anuncio del también actor y modelo de 41 años sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Miguel Arce reaparece con programa de TV propio

Como se recuerda, Miguel Arce sobresalió como chico reality en programas de competencia física como 'Combate' y 'Esto es Guerra', pero esta vez vuelve con todo y en una nueva faceta. Pues tras una prolongada estadía en México, donde participó en diversas producciones de dicho país como 'La Rosa de Guadalupe', 'Como dice el dicho' y demás, reapareció en la televisión peruana con un inesperado anuncio.

A través de un video corto, el exchico reality dejó a más de uno de sus seguidores en shock al anunciar que vuelve a la pantalla chica con un programa propio en ATV. Esta revelación se da a pocos días de la salida de Andrea Llosa por no llegar a un acuerdo para un nuevo formato de su espacio televisivo en el mismo canal.

¿Entonces Miguel Arce será el reemplazo de Andrea? Es la interrogante que muchos se realizan tras ver la promoción del también actor y modelo peruano, donde se revela que esta vez no será participante, sino el protagonista del programa.

Miguel Arce: De chico reality a conductor de TV

En el material audiovisual se ve a Miguel Arce usando saco, camisa y corbata, para, con una voz seductora, dirigirse a su público y revelar que será conductor del programa titulado 'Esto sí es amor', lo que se presume sería un reality de citas, romance y mucha emoción que se emitirá en febrero del 2026.

"¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV. 'Esto sí es amor'. Atrevámonos juntos a enamorarnos", se le escucha decir, revelando el formato con el que marcará una nueva etapa de su vida profesional y artística.

El regreso de Arce a la tele peruana ha generado cientos de reacciones divididas en las redes sociales, lo que pone al exchico reality en "aprietos" por lograr ganarse la aceptación de los televidentes en el horario donde se emitirá su propio programa. "Paco Bazán versión Andrea Llosa 2.0", "Quién sabe, si puede funcionar", "Qué guapo", "Te veré, obvio", expresaron algunos internautas en TikTok.

Miguel Arce deberá demostrar que aún está vigente en la televisión peruana y esta vez tras ser el conductor de un nuevo programa en ATV llamado 'Esto sí es amor' tras varios años de trabajo en el extranjero.