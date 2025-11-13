Copa Libertadores: Viajes por la final generarían impacto económico de 75 millones de dólares, asegura Mincetur

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que Lima vuelva a ser escenario de la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 a celebrarse el próximo 29 de noviembre. En el Estadio Monumental de Universitario, Flamengo y Palmeiras sostendrán un encuentro de gran nivel en busca de una nueva consagración a nivel continental.

Pero este partido no solo significará una fiesta deportiva para la capital y para toda Sudamérica, sino que también se traducirá en una fuerte inyección económica para nuestro país debido a la llegada de miles de hinchas de ambos equipos procedentes de Brasil.

Impacto económico de 75 millones de dólares

Justamente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realizó una estimación de lo que será la llegada de estos aficionados a Lima en los próximos días. Según Mincetur, la gran final de la Copa Libertadores 2025 movilizará a alrededor de 50 000 turistas extranjeros y generará un movimiento económico de US$ 75 millones.

Según esta proyección, el monto superará ampliamente lo recabado en el 2019 cuando la capital del país también fue sede de aquella final entre River Plate y Flamengo. En aquella oportunidad, pisaron territorio peruano más de 40 mil hinchas dejando un saldo de 62 millones de dólares.

Además, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez señaló que este gran evento deportivo será una oportunidad de oro para que el Perú demuestra su capacidad para albergar espectáculos de este calibre.

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores.

"Este evento deportivo permitirá al Perú demostrar que cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y experiencia para recibir grandes flujos de visitantes con distintos perfiles y niveles de exigencia. Además, incentivará los viajes al interior del país y contribuirá a dinamizar la economía", sostuvo la titular de la cartera.

Cabe recordar que, en la final del 2019, alrededor del 19% de los visitantes extranjeros expresó su intención de viajar a otros destinos del país después del evento deportivo, siendo Cusco y Machupicchu los lugares más concurridos.

Promocionarán al Perú durante la final

El Mincetur también lanzará una campaña para reforzar el posicionamiento del Perú en Brasil, país de donde provienen los equipos finalistas, y prolongar la estadía de los visitantes extranjeros, no solo en Lima, sino también en otros destinos emblemáticos del Perú.

Es importante precisar que Flamengo entrenará en los días previos a este encuentro en la Videna de San Luis. Por su parte, Palmeiras hará lo propio en el campo principal de Matute.

De esta manera, la final de la Copa Libertadores a jugarse en Lima generará un impacto económico de 75 millones de dólares por la presencia de más de 50 mil hinchas que llegarán desde Brasil.