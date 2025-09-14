Sporting Cristal sufrió remontada ante Cusco FC: Equipo de Autuori se aleja de la punta del Clausura

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se le acabó la racha invicta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura. El cuadro de Paulo Autuori sufrió una dura remontada ante Cusco FC (3-2) en el estadio Garcilaso de la Vega por la octava jornada, con lo que ahora queda a cuatro puntos del líder absoluto Universitario de Deportes.

Cristal no sostuvo la diferencia

Apenas al segundo minuto de partido el cuadro 'cervecero' se puso adelante en el marcador por medio de Leandro Sosa. El jugador uruguayo encontró una pelota en el borde del área chica cusqueña y ante la pasividad de la defensa, apareció para empujarla y abrir el marcador.

Sin embargo, la zaga rimense no tuvo su mejor desempeño y al 28' un centro de Iván Colman encontró sin marca en el área al ariete Facundo Callejo, que con un cabezazo igualó el marcador. Los cusqueños lo dieron vuelta en el 45' gracias al tanto de Pierre Da Silva, que en una acción personal dejó mal parado a Miguel Araujo.

Sporting Cristal arrancó el segundo tiempo enfocado en igualarlo y al minuto 52 consiguió su objetivo, aprovechando un nuevo fallo de la defensa de Cusco FC. Un centro desde la derecha pareció controlado, no obstante, Álvaro Ampuero no la despejó bien y le dejó el balón a Irven Ávila para que anote a placer.

Remontada, bronca y un expulsado

El encuentro pareció sentenciado para el reparto de puntos, pero fue el elenco local el que aprovechó la ocasión más clara que tuvo. Al 78' Colman volvió a asistir a Callejo y el delantero argentino no perdonó, consiguiendo su vigésimo tanto en la temporada de la Liga1.

La primera decisión arbitral fue la anulación del gol, por un aparente fuera de juego del '9' de Cusco FC, aunque tras la revisión en el VAR, se comprobó que estaba en posición habilitad. Tras esto, se generó un conato de bronca por la demora de los jugadores cusqueños en volver a su lado del campo.

Fernando Pacheco empujó a un rival, provocando que sus compañeros vayan a defenderlo. En el altercado, apareció Araujo, que le dio un cabezazo a Lucca Nolito, lo que el árbitro Julio Quiroz vio y razón por la que le mostró la tarjeta roja.

Con esto, Sporting Cristal se aleja de la punta del Torneo Clausura, tras sufrir una remontada por 3 a 2 ante Cusco FC en condición de visitante. El equipo de Paulo Autuori queda a cuatro puntos de Universitario de Deportes, único líder del torneo.