Pedro Gallese rompe su silencio y da SORPRESIVO mensaje tras su salida de Orlando City: "A veces..."

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un adiós inesperado se dio a conocer en Estados Unidos, luego de que el club Orlando City confirmara la salida del arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, quien se ha pronunciado con un inesperado y sorpresivo mensaje.

Orlando City oficializa salida de Pedro Gallese

En las últimas horas se dio a conocer el final del vínculo contractual entre el conjunto violeta y el 'Pulpo', tras seis temporadas defendiendo el arco en la Mayor League Soccer (MLS).

El elenco estadounidense decidió ya no contar con el arquero peruano y dejarlo libre a final de temporada, siendo catalogado como una de sus leyendas en su historia por el destacado desempeño bajo los tres palos.

El anuncio de esta inesperada noticia se dio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales en el que la institución subrayó la trayectoría y logros del guardameta nacional.

"El Orlando City anunció que Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León", se lee al inicio del escrito.

Además, el gerente general del club, Ricardo Moreira, subrayó su imagen de líder y profesional. "Ha sido un embajador excepcional para nuestro club, dentro y fuera del campo. Su liderazgo y profesionalismo ayudaron a forjar la cultura que hoy tenemos", añadió.

Pedro Gallese rompe su silencio

Pedro Gallese decidió romper su silencio para pronunciarse sobre su salida de Orlando City a través de su cuenta oficial de Instagram mediante un publicación acompañada de un carrete de fotografías que mostraban los diversos pasajes que tuvo en el equipo de los Estados Unidos.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día , Orlando City me hizo sentir en casa , el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros , el trabajo de cada persona dentro del club ... todo eso me acompañará siempre", selee al inicio.

Además, reveló que la decisión de la institución le tomó por sorpresa."No lo esperaba pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan . A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar", acotó.

"Me voy con el corazón lleno de gratitud,con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores . Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron , me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia", finalizó.

