Sekou Gassama ya está en Perú para sumarse a Universitario: Estará presente en la Noche Crema 2026

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La espera terminó para los hinchas de Universitario de Deportes. Este miércoles 21 de enero, Sekou Gassama llegó a Lima para unirse a la pretemporada y ser parte de la esperada Noche Crema 2026, presentación oficial del tricampeón del fútbol peruano.

Sekou Gassama ya está en Perú

Pasadas las 7 a.m., Sekou Gassama cruzó la puerta de vuelos internacionales del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. Allí, personal de Universitario de Deportes lo recibió y lo trasladó a su hotel, donde probablemente se hospedará mientras se adapta al país y a su nuevo equipo.

A su llegada a Perú, el delantero de 30 años no dijo nada a los periodistas, pero queda claro que jugará en la Noche Crema 2026, este sábado 24 de enero en el Monumental.

🐆✅ ¡LLEGÓ SEKOU GASSAMA! El senegalés-español ya está en Lima para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes. pic.twitter.com/asOmnu6vh7 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 21, 2026

¿Cómo llega Gassama a la 'U'?

La contratación de Sekou Gassama no estuvo exenta de críticas. Su último club, Eldense de España, solo le vio disputar 11 partidos y marcar un gol, lo que generó dudas sobre su rendimiento.

Además, su incorporación tardía a la pretemporada encendió comentarios en redes sociales, aunque el delantero explicó que tuvo asuntos familiares que atender.

A pesar de ello, recibió todo el respaldo de Javier Rabanal, entrenador de la 'U', y de Álvaro Barco, director deportivo. Este último declaró:

"Estamos completamente comprometidos con él. Junto con el entrenador, le hemos dado el valor que merece, ya que es un jugador que puede alcanzar su mejor nivel, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Consideramos que tiene la capacidad necesaria y contamos con el respaldo para apoyarlo".

Por su parte, Rabanal indicó que Sekou Gassama se ha preparado físicamente a distancia con supervisión del preparador físico de Universitario, para llegar con ritmo al debut del torneo. Cabe recordar que su último partido oficial fue el 25 de mayo de 2025.

Refuerzos completos y debut cercano

Con la llegada de Sekou Gassama, todos los refuerzos de Universitario de Deportes ya se encuentran en Perú:

Miguel Silveira

Caín Fara

Héctor Fertoli

Lisandro Alzugaray

Sekou Gassama

Con los nuevos refuerzos, los hinchas sueñan con que la 'U' consiga el ansiado tetracampeonato y logre grandes cosas en la Copa Libertadores 2026.

Sekou Gassama ya está en Perú para sumarse a Universitario de Deportes y formará parte de la Noche Crema 2026, evento que permitirá a los hinchas conocer a su nuevo refuerzo antes del inicio de la Liga 1 2026.