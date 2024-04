Diego Penny envía contundente advertencia a Sporting Cristal: "Tenemos la obligación de ganar"

El arquero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny, envió una contundente advertencia a Sporting Cristal previo al partido que sostendrán por la jornada 11 del Torneo Apertura.

En declaraciones a la prensa, el guardameta aseguró que el conjunto cusqueño tiene la obligación de ganar a los 'cerveceros' para mejorar su posición en la tabla. También, destacó que los 'rimenses' tienen un gran plantel y solo están enfocados en el torneo local.

Por otro lado, Penny cuestionó la expulsión que recibió Luis Urruti en el partido ante Lanús por la Copa Sudamericana y apuntó que, a partir de la inferioridad numérica tuvieron que aguantar más de la cuenta.

"Me queda la sensación que la expulsión fue injusta, sucede que en la Sudamericana u otros torneos internacionales hay cosas que no se cobran y en cámara lenta todo es súper más peligroso, se agranda más. Pienso que no fue una jugada que pudo provocar alguna lesión, simplemente fue con violencia porque 'Tito' (Urruti) se resbaló. Jugar con diez hombres casi 80′ siempre es complicado, y si bien pudimos aguantar, ellos encontraron el gol y todo se nos complicó mucho más", sostuvo.

Asimismo, el arquero del conjunto cusqueño manifestó que algunas decisiones de la terna arbitral fueron incongruentes, no obstante, apuntó que ello no es justificación de la derrota en Argentina.

"En la última jugada, fui a cabecear y me pusieron el brazo para no dejarme accionar, caigo, pero la revisaron y tomaron su decisión, pero espero que no sea por nacionalidad o por el equipo que eres. Igual siento que Lanús fue superior a nosotros. Nosotros propusimos, salimos con una idea de juego pero por la expulsión no se dio. Igual el equipo tuvo rebeldía para seguir peleando. Nos regresamos con la manos vacías pero aún nos quedan dos partidos de local que tenemos que ganarlos", agregó.