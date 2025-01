Diego Romero se despide de Universitario con emotivo mensaje tras su fichaje con Banfield: "Es triste"

02/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Diego Romero, arquero de 23 años, dejó atrás su etapa en Universitario de Deportes para emprender un nuevo desafío en Banfield, uno de los clubes más destacados de la Liga Profesional Argentina. Con un emotivo mensaje de despedida, el guardameta mostró su agradecimiento y destacó el cariño que aún siente por la institución crema.

Romero ilusionado de fichar por Banfield

Desde joven, Diego Romero ha demostrado su deseo de probarse en ligas más competitivas. En una entrevista reciente, afirmó: "Desde pequeño siempre he querido salir al exterior. Siento que vengo haciendo bien las cosas y, más que todo, me voy con el pensamiento de seguir mejorando y dar lo mejor de mí".

Romero destacó que su meta es buscar continuidad y que, en el competitivo contexto argentino, se siente preparado para afrontar el desafío.

"Es una de las ligas más competitivas, rápidas y exigentes, así que ya estoy preparado para ir allá. Mi intención es dejarlo todo en la cancha y demostrar que puedo aportar en uno de los torneos más importantes de la región", expresó Diego Romero.

Diego Romero se despide de la 'U'

Romero, quien ha defendido el arco de Universitario de Deportes, reconoció que no fue fácil dejar el club que lo acogió desde sus inicios. Sin embargo, aseguró que aún conserva un gran cariño hacia la institución.

🎙"Me voy mentalizado en seguir mejorando y dar lo mejor de mí".



"La gente puede hablar muchas cosas, pero yo tengo que estar convencido de lo que hago en la cancha".



Diego Romero, portero peruano, tras su paso por Universitario de Deportes.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/pkHfugstiZ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 2, 2025

"Ha sido complicado dejar Universitario porque es el club que me recibió, siempre me trató bien. Estoy siempre agradecido con el club y con los que manejan la institución", señaló el guardameta de 23 años.

El arquero mencionó que, aunque su paso por el club no le permitió mostrar todo su potencial, siempre se entregó al máximo. "Cuando me tocó atajar, nunca me di por vencido, siempre estuve entrenando con mentalidad fuerte y cuando lo hice me tocó preparado. Pude demostrarme para ahora salir al extranjero", expresó Romero.

"Me tocó a mí así, por ahí me pongo a pensar cosas. Ahora se me dio esta oportunidad y tengo que aprovecharlas. Puede que otros, como Diego Enríquez, ahora tengan la chance de quedarse en Sporting Cristal. Son cosas que por A o B motivos pasan, pero ahora me toca a mí ir a otro lado", añadió.

Con una mentalidad enfocada en el crecimiento y el desafío, Diego Romero se encuentra listo para demostrar su valía en la Liga Profesional Argentina con Banfield. A pesar de las dificultades enfrentadas en Universitario de Deportes, el arquero confía en que su nuevo camino le permitirá seguir avanzando tanto a nivel club como selección.