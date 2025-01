¿Jefferson Farfán pudo jugar en Universitario de Deportes? Esto reveló la 'Foquita'

01/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, reveló si, en algún momento de su vida, pudo jugar en Universitario de Deportes ('U').

¿Qué impidió a Jefferson Farfán jugar en Universitario?

En una entrevista con el streamer 'Cristorata', la 'Foquita' contó que pasó pruebas en el equipo 'crema', inclusivo tuvo una actuación destacada y marcó dos goles. Al finalizar el entrenamiento, se le acercaron para cobrarle el uso del uniforme, esta acción fue la que le impidió iniciar su carrera en el clásico rival.

"En la 'U' yo tuve la oportunidad de jugar, solamente que me cobraron y por eso no me quedé. Lo que pasa es que de chibolo yo fui a una prueba de la 'U' y me fue muy bien, metí dos goles. Recuerdo que termina el entrenamiento y las madres se acercaban a cobrar los uniformes, entonces me cobraron eso. Le dije 'señora, mire, yo a la justa he venido con el micro hasta aquí y no tengo de dónde pagar el uniforme'", expresó.

Asimismo, Jefferson Farfán comparó su experiencia con lo que ocurre en otros países, asegurando que en el extranjero no dejan ir a un joven con talento solo porque no puede pagar el uniforme.

"En otros países apuestan por el talento. Si tú ves un chico que viene desde tan lejos y te mete dos goles en su primer entrenamiento, no le vas a cobrar uniforme. Esa fue la oportunidad que tuve de jugar en Universitario y por eso no me quedé. Quizás si en ese momento el club me afiliaba o me daba beca, quizás hubiera continuado ahí. Imagínate, me iban a matar los de Alianza", agregó.

Jean Ferrari quiso fichar a Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, el '10 de la calle' recordó que Jean Ferrari quiso llevarlo a Melgar cuando jugaba en el Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos.

"Aparte de Alianza Lima, directamente del Muni (Deportivo Municipal) he recibido ofertas. El Muni habló conmigo. Me acuerdo de que, en un momento, Jean Ferrari también me habló para ir a Melgar cuando yo estaba jugando en Dubái", recordó.

Sin embargo, cuando la 'Foquita' le dijo a Ferrari cuánto necesitaría para ficharlo, el actual directivo 'merengue' lo "bloqueó".

"Le dije: 'Ferrari, no seas pend***, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubái?' Me dijo: 'Jefferson, dime los números...'. Me vendió humo. Le doy los números y me bloqueó. Esas fueron las opciones que tuve en el Perú", añadió.

De esta manera, Jefferson Farfán contó que, cuando era juvenil, pasó pruebas en Universitario, pero que no quedó porque no pudo pagar el uniforme del entrenamiento.