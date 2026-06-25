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Mundial 2026

Histórico: Ecuador vence 2-1 a Alemania y asegura su clasificación a 16vos de final

La "Tri" remontó con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, logrando su primera victoria frente a Alemania en Copas del Mundo y asegurando el pase a la siguiente fase como uno de los mejores terceros del Grupo E.

El conjunto sudamericano logra hazaña frente a campeón europeo.
El conjunto sudamericano logra hazaña frente a campeón europeo. (Composición Exitosa)

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/06/2026

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El Mundial 2026 sigue entregando capítulos memorables. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la selección de Ecuador consiguió un triunfo histórico al derrotar 2-1 a Alemania, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del Grupo E.

La victoria no solo significó la clasificación, sino también la primera vez que la "Tri" logra vencer a la poderosa selección alemana (campeona cuatro veces) en una Copa del Mundo.

Una victoria obligatoria

El encuentro comenzó con un golpe duro para Ecuador: apenas a los dos minutos, Leroy Sané adelantó a Alemania tras una asistencia de Florian Wirtz. El tanto desmoralizó por unos minutos a los sudamericanos, que ante la potencia que significa un conjunto como el alemán, presagiaba una derrota asegurada.

Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata. A los nueve minutos, Nilson Angulo sorprendió con un potente remate desde fuera del área que igualó el marcador y devolvió la esperanza a la hinchada tricolor, con muchos minutos aún por jugar.

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La segunda mitad fue intensa y marcada por la presión alemana, que buscaba asegurar el liderato del grupo. Ecuador, consciente de que solo la victoria le permitía seguir en carrera, resistió con orden defensivo y apostó por la velocidad en los contragolpes.

La recompensa llegó a los 77 minutos, cuando Gonzalo Plata aprovechó un pase de tiro de esquina de Kevin Rodríguez y definió con precisión para el 2-1 definitivo, justo antes de que el arquero controlara el balón. El gol desató la euforia en las tribunas y en todo el país, que celebró una hazaña largamente esperada.

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Hasta este partido, Ecuador nunca había vencido a Alemania en competiciones oficiales. El historial registraba derrotas en el Mundial 2006 y en amistosos posteriores. Por ello, el triunfo en Nueva Jersey tiene un valor simbólico enorme: marca un antes y un después en la historia futbolística del país.

Un equipo que se reivindica

Asimismo, la clasificación a dieciseisavos reafirma el crecimiento de la selección bajo la dirección de Sebastián Beccacece, quien había llegado al encuentro con la presión de conseguir un resultado positivo tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate agónico frente a Curazao.

La victoria de los sudamericanos marcó hoy hito histórico que fortalece la identidad futbolística del país y proyecta ilusión hacia la competencia que ahora se viene. Clasificados a dieciseisavos, el equipo mostró que con carácter y eficacia se puede desafiar a las grandes potencias, consolidando un capítulo inolvidable en su historia.

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