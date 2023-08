El adiós del 'Faraón': Diego Godín se retira del fútbol con emocionante mensaje

El histórico defensor uruguayo Diego Godín anunció que se retira del fútbol con un mensaje en sus redes sociales el lunes, luego de disputar su último partido como profesional con la camiseta de Vélez Sarsfield.

En su video de despedida, agradeció a todos los hinchas que lo apoyaron durante sus 20 años de trayectoria, mostrando alguno de sus momentos más representativos en el deporte rey. El defensor pasó los años más álgidos de su carrera en el Atlético de Madrid de España, además de un breve paso por el Inter de Milán.

"Querido fútbol, hoy termina una etapa en mi vida, una etapa que fue mi vida. Hoy toca decir adiós como jugador profesional. Mi mayor premio durante todos estos años es haber sentido el reconocimiento y respeto de todas las personas que me crucé en mi camino. Me siento orgulloso y tranquilo porque siempre di lo mejor de mí, tanto dentro como fuera de la cancha", mencionó Godín en el metraje publicado en redes.

El 'faraón' disputó 161 encuentros con la camiseta de la Selección Uruguaya, siendo el futbolista con más participaciones internacionales en la historia de su país. Godín debutó con la celeste en 2005, en una amistoso frente a México, y disputó su último partido contra Portugal por el Mundial de Qatar 2022.

"No hay orgullo y responsabilidad más grande que jugar y defender a tu país. Siempre competí con alegría y con la ambición de ganar, acompañado de mi familia, que son todo para mí y me apoyaron en cada decisión. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Me enseñaron los valores más importantes de la vida: el compañerismo, el esfuerzo, la responsabilidad y ser una persona de bien", declaró sobre su Selección.

El defensor disputó un total de 717 partidos a nivel de clubes, disputando encuentros con las camisetas de Cerro, Nacional, Villareal, Atlético de Madrid (donde jugó 9 temporadas), Inter de Milán, Cagliari, Atletico Mineiro y Vélez Sarsfield. En más de 20 años de carrera anotó 44 goles.

Godín fue pieza fundamental en el equipo que llegó hasta semifinales del Mundial Sudáfrica 2010 y posteriormente fue campeón de la Copa América. A nivel de clubes, fue parte del Atlético de Madrid que ganó la Copa del Rey en 2013 y la Liga en 2014, además de participar en la campaña donde el equipo 'colchonero' ganó la Europa League en 2018.

"Quiero agradecerle a cada uno de los que formó parte de mi camino, a los que me enseñaron, los que me animaron, con todos los que compartí cada momento, incluso a los que me criticaron y me ayudaron a crecer. Ahora toca volver a casa con los míos, algo que siempre quise. Desde el momento en que me fui, añoraba con volver para disfrutar de mi país y mi familia. Gracias, fútbol, gracias a todos", terminando su emotivo video, y con él, su legendaria carrera.