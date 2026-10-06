Defensa de Benín se rinde ante Messi previo a su despedida de la selección Argentina: "No hay que marcarlo, vamos a disfrutar"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi disputará su último partido con la selección de Argentina en el estadio Monumental de River Plate ante el combinado fricano de Benín. En la previa del encuentro, el defensor del cuadro africano, Mohamed Tijani, protagonizó una particular declaración en Buenos Aires, asegurando que no pretende convertir al astro del fútbol en el centro de una estrategia de marcación especial.

Defensor de Benín realiza peculiar confesión previo a enfrentar a Argentina

El zaguero beninés fue captado junto a sus compañeros de selección comprando en una tienda en la capital argentina. Allí fue abordado por el medio de comunicación C5N mientras salía del establecimiento con un vaso de mate con los colores de la bandera del país sudamericano. Allí fue consultado acerca de cómo pretenden marcar a la 'Pulga' durante el cotejo.

"No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender a Messi, hay que disfrutar", manifestó el jugador dejando en claro que, más allá del desafío deportivo considera que este compromiso será cuestión de divertirse en una experiencia única frente a una de las máximas figuras de la historia fútbol.

Además, el futbolista de 29 años aprovechó la ocasión para elogiar al actual atacante de Inter de Miami y reconocer la admiración que despierta incluso entre sus propios rivales. "Es el mejor del mundo", expresó. La misma opinión la tuvo el médico de la selección de Benín quien catalogó a 'Lio' como "el Dios del fútbol".

Asimismo, confesó que en la Copa del Mundo 2026 apoyó a la Albiceleste por su hinchaje a Lionel Messi sobre todo en la final ante España, aunque reconoció que la escuadra europea es un gran equipo, aún así afirmó que apoyó al país natal del rosarino. También resaltó que Benín "es un equipo muy bueno para jugar".

🇦🇷🇧🇯 | Un defensor de Benín fue sincero cuando le preguntaron cómo planean frenar a Messi en su próximo duelo con Argentina: "No hay forma de detenerlo. Solo podemos disfrutar del partido". https://t.co/JapRMqMnvJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 6, 2026

Argentina vs. Benín: hora y dónde el partido de Messi con su selección

La 'Scaloneta' llega a este amistoso de despedida con un ritmo arrollador tras iniciar la ventana internacional con contundentes goleadas, primero derrotó 4-0 a Bolivia y aplastó 7-0 a Burkina Faso. Por su parte, la selección de Benín llegó a Buenos Aires motivado tras vencer 2-1 a Mauritania y afianzarse como líder de su grupo en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

El compromiso se encuentra programado a llevarse a cabo desde las 20:00 horas en Argentina (6:00 p.m. en Perú) Los aficionados que no puedan asistir a las tribunas en el estadio Monumental. Será transmitido en vivo a través de TyC Sports y Telefe. Asimismo, en el entorno digital, las acciones y los homenajes podrán visualizarse en directo mediante las plataformas de streaming de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa del encuentro entre Argentina y Benín en el marco de la despedida de Lionel Messi, el defensor del cuadro africano, Mohamed Tijani, reveló que su selección no pretende convertir al astro del fútbol en el centro de una estrategia de marcación especial.