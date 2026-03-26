El histórico Deportivo Municipal quedó fuera de la Liga 3 por deudas y descendió a la Copa Perú

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ¡Echa Muni! pasará al recuerdo. La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado descalificó al histórico Deportivo Municipal de la Liga 3 por lo que descendió a la Copa Perú 2027.

De la Liga 3 a la Copa Perú 2027

Este jueves 26 de marzo el club Deportivo Municipal recibió un fuerte castigo tras revelarse que, al menos por ahora, ya no podrá encaminarse en su objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol peruano.

Resulta que la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado impuso esta sanción a 'La Academia' basada en el Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, con ello se obliga a la escuadra limeña a disputar la Copa Perú y ser descalificada de la Liga 3.

¿Cuál es la razón de esta medida? Resulta que la insitución futbolística tiene deudas con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo a la resolución de la Comisión Disciplinaria esta pena contra el conjunto 'Edil' responde a la aplicación del artículo 13°, literal 'g', en concordancia con el artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol.

"Imponer al club Centro Deportivo Municipal la sanción disciplinaria de descalificación del campeonto de la Liga 3 - 2026", se lee en el documento en la que también se dispone la notificación a los equkipos involucrados para garantizar el cumplimiento de la medida.

Con la drástica medida, el Deportivo Municipal deberá a frontar un proceso más largo para retornar a la primera división del fútbol peruano, debido a que tendrá que superar hasta tres etapas de ascenso en el catalogado 'fútbol macho'.

Deportivo Municipal presenta apelación

Tras la presentación de esta resolución de Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, el 'Muni' apeló a esta sanción y se aferra a disputar la Liga 3 . Así lo hicieron saber mediante un comunicado oficial en sus canales oficiales.

"En relación con la Resolución N.001 - CD LIGA3 - LINFA - 2026, emitida por la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, cumplimos con comunicar que dicha decisión ya ha sido apelada dentro de los plazos establecidos", se lee en el inicio del escrito.

Además, subraya que su equipo legal se encuentra trabajando de "manera firme y responsable" en la defensa de los intereses del club. Asimismo, señalaron en que confían en que "las instancias correspondientes evaluarán el caso con objetividad y respeto al debido proceso".

Es así que, si bien la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado ha determinado que el Deportivo Municipal descienda a la Copa Perú, pero el club ha presentado una apelación con la que se aferra a jugar la Liga 3.