Selección Peruana cumplió segundo entrenamiento en París y perfila su once para enfrentar a Senegal

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya se encuentra en París donde en los próximos días afrontará un amistoso internacional ante Senegal el sábado 28 de marzo. El encuentro está programado para jugarse a las 11:00 a.m. hora peruana en el mítico Stade de France donde hace de local el actual campeón de la Champions League, PSG.

Bicolor cumple segundo entrenamiento en París

Sobre las primeras horas del martes 24, la delegación de la Bicolor que viajó desde Lima pisó suelo francés para luego unirse con los demás jugadores que militan en Europa y que ya había llegado a la capital de la moda.

Solo unas horas después, entrenaron por primera vez bajo las órdenes de Mano Menezes pensando en el cotejo del sábado. Las redes sociales del combinado patrio publicaron imágenes de los trabajos donde se observa a los más experimentados compartiendo con los que recién fueron considerados en este inicio de proceso.

A su vez, en la segunda sesión se fue perfilando el equipo titular de la Selección Peruana para el sábado. Pedro Gallese será el encargado de cuidar el arco nacional, mientras que Marcos Huamán podría hacer su debut tras su buen momento en Alianza Lima.

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Bajo la dirección de Mano Menezes, #LaBicolor 🇵🇪 inició sus trabajos en Francia 🇫🇷 , dando el primer paso de este nuevo proceso 💪🏻#VolvamosACreer#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/JykCPLMkLC — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 24, 2026

Erick Noriega analiza primer entrenamiento con la Selección Peruana

A través del canal de YouTube +Bicolor, Erick Noriega brindó sus primeras palabras sobre lo que es este inicio del proceso de Mano Manezes al mando del equipo de todos. El futbolista de Gremio de Porto Alegre aseguró que ha visto entrega y compromiso de parte de todos los convocados.

"Ha sido un entrenamiento muy importante. Es un proceso nuevo, con un nuevo DT, y hemos visto mucha entrega de todos. Esperamos iniciar de buena manera", indicó.

En esa misma línea, el volante aseguró que aún no han realizado trabajos tácticos ya que solo hicieron ejercicios de soltura por el largo viaje que realizaron. Eso sí, la intensidad de las sesiones fue de la mejor por lo que el sábado de podría ver una nueva faceta de la Bicolor.

"Todavía no hemos hablado mucho en lo táctico; hoy tratamos de soltar más el cuerpo y en estos días trabajaremos esa parte para preparar el partido ante Senegal", añadio.

En resumen, la Selección Peruana cumplió su segundo entrenamiento en París pensando en el amistoso internacional ante Senegal del próximo sábado 28 de marzo. El partido está programado para jugarse a las 11:00 a.m. en el Stade de France.