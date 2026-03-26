Miguel Rondelli cerca de dejar Cusco FC para asumir como entrenador de un campeón de la Liga 1

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio del receso por la Fecha FIFA de este mes de marzo, diversos clubes de la Liga 1 han destituido a sus entrenadores tras los malos resultados en el Torneo Apertura. Uno de estos equipos fue Melgar de Arequipa, quien de mutuo acuerdo, acordó la salida de Juan Reynoso ante la mala racha de las últimas jornadas.

La institución arequipeña dejó en claro que le desean la mejor de las suertes al extécnico de la Selección Peruana y que esa siempre será su casa. Como se recuerda, el 'cabezón' logró ser campeón nacional en la temporada 2015 tras vencer en una apretada final a Sporting Cristal en el Estadio de la UNSA.

Miguel Rondelli cerca de llegar a Melgar

Tras la destitución de Juan Reynoso, la directiva de Melgar inició la búsqueda de un entrenador que pueda hacer cargo de su primer equipo por lo que resta del Torneo Apertura y pensando en el Clausura. Y según lo que Exitosa pudo conocer, Miguel Rondelli de Cusco FC es su principal candidato para ponerse el busco mistiano.

Los periodistas Carlos Panez y Óscar Paz indicaron que el área deportiva de la institución arequipeña ya tendría todo arreglado con el estratega argentino. Esto luego de hagan efectiva la clausula de salida la cual bordea los 200 mil dólares.

Exitosa indicó que el acuerdo sería oficializado en las próximas horas y que incluso Cusco FC ya tendría plan B tras la salida de Rondelli. Todo hace indicar que Ángel David Comizzo asumirá el cargo de DT del elenco cusqueño pensando no solo en el campeonato nacional, sino también en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Reynoso dejó de ser DT de Melgar tras malos resultados.

Paulo Autuori fuera de Sporting Cristal

Otro entrenador que abandonó su cargo fue Paulo Autuori en Sporting Cristal. A través de un comunicado, el elenco rímense dio a conocer esta decisión por mutuo acuerdo. Según se conoció en las últimas semanas, el brasileño no estaba del todo conforme con diferentes situaciones dentro de la institución.

"El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana", indicaron.

En resumen, Miguel Rondelli se encuentra cerca de dejar Cusco FC para convertirse en director técnico de Melgar ante la salida de Juan Reynoso. Los arequipeños pagarán una jugosa clausula que rondaría los 200 mil dólares.