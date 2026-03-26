Partidos de hoy, jueves 26 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los grandes torneos del mundo han paralizado sus acciones para darle paso a la fecha FIFA de marzo donde varias selecciones se jugarán la vida. Por ejemplo, Bolivia jugará el tan ansiado repechaje ante Surinam con la firme ilusión de volver al Mundial luego de más de 30 años ya que su última vez fue para Estados Unidos 1994.

Bolivia quiere volver al Mundial

El equipo de Oscar Villegas se metió en esta instancia tras vencer a Brasil en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en El Alto. Ahora, los altiplánicos tendrán que demostrar que son capaces de estar en la máxima fiesta del fútbol ante un equipo que cuenta con varios jugadores en las principales ligas de Europa.

El duelo está programado para jugarse en el Estadio BVVA de Monterrey desde las 5:00 p.m. (hora peruana). En nuestro país, el encuentro podrá ser visto a través de la señal de DirecTV y DGO Sports.

Otras selección histórica como Italia también tendrá este jueves la oportunidad de volver al Mundial luego de haber quedado fuera en Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta vez, la tetracampeona del mundo tendrá a la siempre peligrosa Irlanda del Norte como rival.

Bolivia se alista para jugarse la vida ante Surinam.

Brasil y Francia animan la fecha FIFA en EE.UU.

Y si los partidos oficiales no son suficientes, habrá una larga lista de amistosos internacionales entre los que destacan el Brasil vs. Francia a jugarse en el Gillette Stadium de Massachusett, en Estados Unidos.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti la tendrán más que complicada ya que no podrán contar con varios habituales titulares por diferentes razones. Entre ellos se encuentran Alisson, Éder Militao, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Estevao y Rodrygo quien no llegará al mundial por una complicada lesión.

Vinicius Jr. será el arma principal de Brasil ante Francia.

No obstante, tendrá a Vinicius Jr., Raphinha y Joao Pedro como tridente de ataque. Al frente, también contarán con su delantera estelar conformada por Michael Olise, Ousmane Dembélé y la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Guía completa de partidos EN VIVO jueves 26 de marzo

Repechaje mundialista

Bolivia vs. Surinam | 5:00 p. m. | DirecTV, DGO Sports

Nueva Caledonia vs. Jamaica | 10:00 p. m. | DirecTV, DGO Sports

Turquía vs. Rumanía | 12:00 p.m. | Disney+, ESPN

Italia vs. Irlanda del Norte | 2:45 p.m. | Disney+, ESPN

Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 2:45 p.m. | Disney+

Ucrania vs. Suecia | 2:45 p.m. | Disney+

República Checa vs. Irlanda | 2:45 | Disney+

Eslovaquia vs. Kosovo | 2:45 p.m. | Disney+

Polonia vs. Albania | 2:45 p.m. | Disney+

Gales vs. Bosnia Herzegovina | 2:45 p.m. | ESPN 2, Disney+

Amistosos internacionales

Brasil vs. Francia | 3:00 p.m. | Disney+, ESPN

Georgia vs. Israel | 12:00 p.m. | Disney+

Croacia vs. Colombia | 6:30 p.m. | Win Sports

En resumen, revisa la guía completa de partidos para este jueves 26 de marzo donde resaltan los partidos por el repechaje de Bolivia e Italia, así como el amistoso entre Brasil y Francia.