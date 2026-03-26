Celso Ayala, nuevo DT de FC Cajamarca, advierte a Hernán Barcos y su rol de dirigente: "No comparto eso"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FC Cajamarca ha sido uno de los clubes más complicados en lo que va del Torneo Apertura debido a los malos resultados. A pesar de sus buenas victorias en el arranque del campeonato, el elenco cajamarquino marcha último en la tabla de posiciones pese a la presencia de jugadores importantes como Pablo Lavandeira o Hernán Barcos.

Este último, ha sido señalado como uno de los responsables de este mal momento ya que a inicio de temporada ejerció el papel de gerente deportivo al encargarse de la conformación del plantel. Ahora, con la llegada de Celso Ayala como flamante entrenador, los recién ascendidos buscan salir de este pozo y sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en el acumulado.

No comporte ese rol dirigencial

Precisamente, el histórico exjugador de la Selección de Paraguay fue consultado sobre el rol dirigencial de Hernán Barcos dentro de FC Cajamarca. En diálogo con Ovación, el exdefensor dejó en claro que aún no ha tenido la chance de conversar con el 'Pirata', pero que lo hará a penas pueda asumir de todo sus funciones.

Eso sí, Celso Ayala dejó en claro que no está de acuerdo con este tipo de situación ya que busca que sus futbolistas estén concentrados del todo en su trabajo, especialmente en un equipo que luchará por quedarse en la Liga 1.

Hernán Barcos fue encargado de conformar el plantel de FC Cajamarca

"No tuve la posibilidad de conversar con Barcos porque todo lo arreglé hoy (ayer). Lo que me interesa es que Hernán esté metido en lo que es el fútbol, que la cabeza la tenga metida y centrada en jugar al fútbol, en terminarla bien y hacerlo como tiene que ser", indicó.

Lo necesita como referente

En esa misma línea, el ahora entrenador cajamarquino dejó en claro que necesita al exjugador de Alianza Lima en su rol de referentes dentro del plantel ya que ellos son claves para poder salir del mal momento en el torneo local.

"No comparto eso por la situación de cómo se encuentra hoy el club y que lo necesita más que nunca porque es un gran jugador, un gran referente, tiene una espalda y una experiencia importante. Entonces, yo creo que eso hay que abocarlo todo dentro del campo de juego y centrarse en eso para que esto se pueda resolver. Pero seguramente ya estando ahí hablaremos y charlaremos en su momento", añadió.

En resumen, Celso Ayala, flamante entrenador de FC Cajamarca, indicó que no está de acuerdo con el rol dirigencial de Hernán Barcos ya que lo necesita en su papel de referente en el plantel.