Nuevo reglamento de la FPF entra en vigor con sanciones más severas por actos de racismo en la Liga 1

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) difundió este lunes el nuevo Reglamento Único de Disciplina (RUD) aprobado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), documento que introduce sanciones más severas frente a actos de racismo en los estadios.

La circular enviada a los clubes de la Liga 1, Liga 2 y Liga Femenina señala que el reglamento entra en vigor "a partir de la fecha de notificación", es decir, desde este mismo lunes 16 de marzo de 2026.

Organizadores de la Liga 1 notifican a los clubes el nuevo reglamento.

Sin embargo, tras revisar el propio texto oficial de la FPF, se advierte una discrepancia: el reglamento fue aprobado por la Junta Directiva el 4 de marzo y entró en vigor el 9 de marzo de 2026, lo que genera dudas sobre la coordinación entre la federación y la liga en la comunicación de normas disciplinarias.

Las nuevas sanciones por racismo

El RUD establece que, si uno o más aficionados de un club incurren en actos racistas, se podrán imponer medidas disciplinarias incluso si la institución demuestra ausencia de culpa o negligencia. Entre las sanciones previstas figuran:

Primera infracción : partidos con aforo limitado y multas de al menos 5 UIT, con posibilidad de reducción excepcional a 1 UIT. En casos de agresión racista contra jugadores, árbitros o personal oficial, la multa puede llegar hasta 10 UIT.

partidos con aforo limitado y multas de al menos 5 UIT, con posibilidad de reducción excepcional a 1 UIT. En casos de agresión racista contra jugadores, árbitros o personal oficial, la multa puede llegar hasta 10 UIT. Reincidencia o casos graves: implementación de planes de prevención, deducción de puntos, partidos a puerta cerrada, prohibición de jugar en determinados estadios, derrota administrativa, exclusión de competiciones o incluso descenso de categoría.

Estas disposiciones endurecen el marco disciplinario respecto al reglamento anterior, que contemplaba principalmente multas económicas y partidos sin público, pero no llegaba a prever sanciones tan drásticas como la pérdida de puntos o el descenso.

La entrada en vigor del nuevo reglamento coincide con dos episodios que han encendido la alerta en la Liga 1: la denuncia de insultos racistas en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, y la activación del protocolo contra el racismo en el encuentro entre Universitario y UTC. Ambos casos han generado repercusión nacional y presionaron a las autoridades a reforzar las medidas disciplinarias.

La discrepancia en las fechas

Lo que más llamó la atención en la comunicación de la liga es la diferencia de fechas: mientras la circular de la LFPP asegura que el reglamento se aplica desde el 16 de marzo, el documento oficial indica que ya estaba vigente desde el 9.

Documento señala que el reglamento entraba en vigor desde el 09 de marzo.

Esta diferencia evidencia que los clubes habrían recibido la notificación tardíamente, lo que podría generar confusión sobre la aplicación retroactiva de sanciones en partidos disputados entre el 9 y el 16 de marzo. En un momento en que la Liga 1 enfrenta casos concretos de presunto racismo, la claridad y firmeza en la comunicación de las reglas resulta tan importante como las sanciones mismas.