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¡Actriz en problemas!

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunta discriminación a afroperuanos

Tras emitir comentarios sobre Chincha y los gatos en un reality de televisión, la actriz peruana Celine Aguirre es investigada por Fiscalía por presunto delito de discriminación "en agravio de la población afroperuana".

Celine Aguirre en problemas: Fiscalía inicia investigación en su contra.
Celine Aguirre en problemas: Fiscalía inicia investigación en su contra. Composición Exitosa

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 26/03/2026

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Tras emitir supuestos comentarios racistas en el reality de televisión 'La Granja VIP' , la actriz peruana Celine Aguirre es investigada por la Fiscalía por presunto delito de discriminación "en agravio de la población afroperuana".

Tras comentarios sobre afroperuanos en reality

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando Aguirre jugaba 'charada' con sus otros compañeros famosos durante la emisión del nuevo programa de Panamericana, del que formaba parte como integrante hasta hace pocos días.

Allí, no tuvo filtro y relacionó a la ciudad de Chincha, en Ica, con los gatos. "¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los negros comen gato, con todo respeto", dijo. Esto llevó a que la producción cortara el audio y la dejara de enfocar.

Pese a que la hermana de Marisol Aguirre pidió disculpas públicas en redes sociales por lo expresado, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto.

Este jueves 26 de marzo, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) informó que abrió una investigación preliminar contra Aguirre por el presunto delito de discriminación.

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La investigada deberá ser sometida a una pericia psicológica a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia. Asimismo, la Fiscalía recibirá la declaración del representante de Panamericana y de otros testigos, además de otros actos de investigación.

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