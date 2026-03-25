Alianza Lima alistaría 10 denuncias más contra Universitario si sancionan a Paolo Guerrero y Renzo Garcés

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario y Alianza Lima continúan protagonizando una disputa de nunca acabar fuera de las canchas con reclamos entre ambos en busca de sanciones hacia sus jugadores. En primer lugar, los íntimos exigieron sanciones contra los futbolistas merengues que protagonizaron un altercado en el final del partido ante Sporting Cristal.

Producto de ello, la Comisión Disciplinaria sancionó a Javier Rabanal y Jairo Concha con 4 y 2 fechas, respectivamente. Sin embargo, la Comisión de Apelaciones recortó el castigo para el entrenador español por lo que pudo estar ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

Alianza Lima alista 10 denuncias contra Universitario

El contraataque de Universitario no tardó en llegar luego que denunciaran a Paolo Guerrero y Renzo Garcés por situaciones ocurridas en el 2025. En un inicio, la demanda no iba a proceder por haberse dado el año pasado. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los jugadores íntimos serían sancionados por estas situaciones.

Al respecto, los blanquiazules no se quedarían de brazos cruzados luego de lo informado por el periodista Gersón Cuba de Ovación. El hombre de prensa indicó que si la contrademanda crema prosperaba, los íntimos ya tendrían listo un total de 10 denuncias en contra de los merengues.

"Por otro lado, ante la denuncia contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, se espera el pronunciamiento de la Comisión para determinar si procede, aunque consideran que no sería así. De darse el caso, el equipo blanquiazul tiene listas 10 denuncias contra la U, gran parte de ellas realizadas este año", indicó.

Alianza Lima:



• El cuadro victoriano viene evaluando recibir asesoría externa sobre el caso de Bryan Reyna y su préstamo a Universitario, ya que aún no se ha abonado el 20% correspondiente.



• Por otro lado, ante la denuncia contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, se espera el... pic.twitter.com/3PHOnggQkt — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) March 25, 2026

Pedirán asesoría por caso Bryan Reyna

Otro tema que aún queda pendiente en Alianza Lima es el préstamo de Bryan Reyna a Universitario por parte de Belgrano. Como se sabe, los victorianos cuentan con un 20 % del pase del futbolista nacional por lo que deberían haber recibido un dinero por esta operación.

Precisamente, el mismo periodista de Ovación indica que la dirigencia victoriana analiza pedir asesoría para ver este caso. Según indicaron, aún no recibieron el dinero que correspondería por la transferencia.

"El cuadro victoriano viene evaluando recibir asesoría externa sobre el caso de Bryan Reyna y su préstamo a Universitario, ya que aún no se ha abonado el 20% correspondiente", precisó.

En resumen, Alianza Lima alistaría 10 denuncias contra Universitario en caso procedan los reclamos contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés. Los íntimos no quieren quedarse de brazos cruzados ante una posible sanción para sus dos futbolistas.