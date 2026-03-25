Alianza Lima confirma lesión de Esteban Pavez y se complica su presencia ante Universitario

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima encendió las alarmas a pocos días del clásico tras confirmar la lesión de uno de sus jugadores más importantes. El club blanquiazul comunicó oficialmente el estado físico de Esteban Pavez, quien no pudo terminar el último encuentro del Torneo Apertura. La noticia genera incertidumbre en el equipo, considerando la cercanía del duelo ante Universitario de Deportes.

Según el parte médico difundido por el propio club, el volante chileno sufrió molestias durante el partido frente a Juan Pablo II por la fecha 8 de la Liga 1 2026. Tras los exámenes correspondientes, se determinó la gravedad de la lesión, lo que obliga a iniciar un proceso de recuperación bajo supervisión médica.

El comunicado señala que el jugador presenta un "desgarro en el músculo recto femoral derecho", diagnóstico que confirma una lesión muscular de consideración. Además, se precisó que el futbolista "iniciará sesiones de rehabilitación", lo que marca el inicio de su proceso de recuperación en los próximos días.

Impacto en el equipo

La baja de Pavez representa un golpe importante para Alianza Lima, ya que es un jugador clave en el mediocampo. Su rol en la recuperación del balón y en la salida del equipo lo convierte en una pieza difícil de reemplazar en el esquema titular. Su posible ausencia ante Universitario obliga a replantear la estructura del equipo en un partido de alta exigencia.

El tiempo de recuperación de este tipo de lesiones suele extenderse por varias semanas, lo que pone en duda su presencia en el clásico. Aunque el club no ha dado un plazo exacto, el proceso dependerá de la evolución del jugador y de su respuesta a la rehabilitación.

Escenario previo al clásico

El anuncio llega en un momento clave de la temporada, cuando Alianza Lima se prepara para enfrentar a su máximo rival. La situación médica de Pavez se suma a la tensión previa al partido, que ya se vive tanto en lo deportivo como fuera del campo.

Según el equipo victoriano, se brindará información sobre la mejora del jugador en los próximos días, lo que permitirá tener mayor claridad sobre su disponibilidad. Mientras tanto, el comando técnico deberá evaluar alternativas para cubrir su posible ausencia en el mediocampo.

La confirmación del desgarro en Esteban Pavez cambia el panorama para Alianza Lima, que ahora enfrenta el clásico con una duda importante en su alineación. La lesión, el proceso de rehabilitación y su posible ausencia ante Universitario se convierten en factores clave en la previa de uno de los partidos más esperados de la Liga 1.