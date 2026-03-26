¡PAREN TODO! Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen JUNTOS tras ampay: "Estamos casados y será un proceso"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados a la salida de una peluquería, cuando se encontraban dentro de un vehículo, confirmando que continúan compartiendo espacios pese a la polémica.

En ese momento, la empresaria fue consultada por el programa "Amor y Fuego" sobre la situación que atraviesan como pareja luego del reciente ampay que involucró al exchico reality durante una despedida de soltero en Argentina.

Alejandra Baigorria responde

Lejos de evitar responder, Baigorria fue clara al referirse al vínculo que mantiene con Palao.

"Obviamente estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y va a ser un proceso, las cosas se darán como se tienen que dar chicos", señaló la empresaria.

Con esa frase, Alejandra dejó entrever que la relación, aunque afectada por el escándalo mediático, permanece en pie y requiere tiempo para superar las recientes dificultades. Por ahora, ninguno de los dos ha brindado mayores detalles sobre cómo afrontarán esta etapa.

No opina sobre Onelia Molina

Durante el breve intercambio con la prensa, Alejandra Baigorria fue consultada por las declaraciones de Onelia Molina en el programa "Magaly TV La Firme".

No voy a opinar nada chicos, de verdad, prefiero mantener todo en reserva, estar tranquila y hay cosas que son innecesarias, no?. El de arriba va a sacar todo a la luz" indicó la rubia

Se pronuncia acerca de su "desesperación" por más pruebas

La expareja de Mario Irivarren, aseguró que la rubia se encuentra en la búsqueda de evidencias que le permitan esclarecer los hechos ocurridos en Argentina y que incluso estaría dispuesta a viajar al extranjero para obtener testimonios directos de las mujeres involucradas en el ampay.

La reportera del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, insistió en conocer los sentimientos de Baigorria y no dudó en preguntarle si se encuentra en la búsqueda de más pruebas, como lo dijo Onelia Molina.

"Chicos solamente les digo que investiguen un poquito más, y nada como les digo, el de arriba... es más, miren el Tiktok y se van a dar cuenta de cómo han sido las cosas" expresó.

Al ser consultada por la infidelidad de su esposo, Said Palao, en su despedida de soltero en Colombia, la empresaria optó por no profundizar en sus emociones pero dejó claro que la situación representa un proceso para ella y su esposo.

Horas más tarde, Alejandra Baigorria publicó fotografías desde un avión, revelando que se ha ido de viaje. Aunque no se ve en compañía de Said Palao, esto no se descartaría.