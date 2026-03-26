RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Siguen juntos!

¡PAREN TODO! Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen JUNTOS tras ampay: "Estamos casados y será un proceso"

Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre su vínculo con su aún esposo, Said Palao, tras ser captados a la salida de una peluquería. También fue consultada por las declaraciones de Onelia Molina.

Alejandra Baigorria y Said Palao siguen juntos
Alejandra Baigorria y Said Palao siguen juntos Composición Exitosa

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados a la salida de una peluquería, cuando se encontraban dentro de un vehículo, confirmando que continúan compartiendo espacios pese a la polémica. 

En ese momento, la empresaria fue consultada por el programa "Amor y Fuego" sobre la situación que atraviesan como pareja luego del reciente ampay que involucró al exchico reality durante una despedida de soltero en Argentina.

Alejandra Baigorria responde

Lejos de evitar responder, Baigorria fue clara al referirse al vínculo que mantiene con Palao. 

"Obviamente estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y va a ser un proceso, las cosas se darán como se tienen que dar chicos", señaló la empresaria.

Con esa frase, Alejandra dejó entrever que la relación, aunque afectada por el escándalo mediático, permanece en pie y requiere tiempo para superar las recientes dificultades. Por ahora, ninguno de los dos ha brindado mayores detalles sobre cómo afrontarán esta etapa. 

Argentina que aparece en el AMPAY de Said Palao y Mario Irivarren SE PRONUNCIA por primera vez: "Si yo no hablo es porque..."
Lee también

Argentina que aparece en el AMPAY de Said Palao y Mario Irivarren SE PRONUNCIA por primera vez: "Si yo no hablo es porque..."

No opina sobre Onelia Molina

Durante el breve intercambio con la prensa, Alejandra Baigorria fue consultada por las declaraciones de Onelia Molina en el programa "Magaly TV La Firme".

No voy a opinar nada chicos, de verdad, prefiero mantener todo en reserva, estar tranquila y hay cosas que son innecesarias, no?. El de arriba va a sacar todo a la luz" indicó la rubia

De la fama a la cárcel: Exchico reality es condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio
Lee también

De la fama a la cárcel: Exchico reality es condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio

Se pronuncia acerca de su "desesperación" por más pruebas

La expareja de Mario Irivarren, aseguró que la rubia se encuentra en la búsqueda de evidencias que le permitan esclarecer los hechos ocurridos en Argentina y que incluso estaría dispuesta a viajar al extranjero para obtener testimonios directos de las mujeres involucradas en el ampay.

La reportera del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, insistió en conocer los sentimientos de Baigorria y no dudó en preguntarle si se encuentra en la búsqueda de más pruebas, como lo dijo Onelia Molina.

"Chicos solamente les digo que investiguen un poquito más, y nada como les digo, el de arriba... es más, miren el Tiktok y se van a dar cuenta de cómo han sido las cosas" expresó.

Exchico reality de 'Esto es Guerra' sufre lamentable pérdida y lanza EMOTIVO mensaje en redes sociales
Lee también

Exchico reality de 'Esto es Guerra' sufre lamentable pérdida y lanza EMOTIVO mensaje en redes sociales

Al ser consultada por la infidelidad de su esposo, Said Palao, en su despedida de soltero en Colombia, la empresaria optó por no profundizar en sus emociones pero dejó claro que la situación representa un proceso para ella y su esposo.

Horas más tarde, Alejandra Baigorria publicó fotografías desde un avión, revelando que se ha ido de viaje. Aunque no se ve en compañía de Said Palao, esto no se descartaría. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria Ampay Argentina colombia Onelia Molina Said Palao

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA