Chile vs Perú sin público visitante: Federación del país sureño anuncia venta de entradas con una restricción

De cara al amistoso que disputará la selección de Perú ante Chile el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la Federación del país sureño dispuso que se juegue sin público visitante. En la web oficial donde se venden las entradas, precisa que los tickets estarán disponibles solo para hinchas locales.

Chile puso a la venta las entradas

A través de sus canales oficiales, la Federación de Fútbol de Chile, anunció la venta de entradas para este compromiso por la próxima fecha FIFA. La peculiaridad es que en la página de Punto Ticket, empresa a cargo de su distribución, aparece un mensaje en el que precisa que no estarán disponibles para los seguidores de la 'blanquirroja'.

Los precios más baratos para este compromiso son de 5.500 pesos (casi 20 soles), destinado a niños en las tribunas populares. En este mismo sector para adultos, se cobran 12.100 pesos (cerca de 40 soles). En oriente se cobrarán 17. 600 (S/. 64.00) y para occidente 40.700 pesos (S/. 148.00). El recinto cuenta con capacidad para 12 mil personas.

Los precios para el próximo Perú vs Chile.

En redes, hinchas chilenos han discrepado con los precios establecidos por la FFC, quejándose por ser elevados para un compromiso amistoso. "Cómo vas a cobrar 12 Lucas por un amistoso después de salir últimos en las clasificatorias, ni un respeto al hincha, pensaba pagar cinco Lucas como mucho", manifestó un usuario.

Los convocados de Perú

Para este partido, Manuel Barreto realizó una convocatoria con algunos elementos nuevos y otros que vuelven al equipo. Entre ellos, Álex Valera, quien voluntariamente se ausentó de los últimos llamados. Una de las novedades en la lista ha sido Felipe Chávez, el jugador de la cantera del FC Bayern München que tiene actividad con el filial del cuadro bávaro.

Chile, bajo el mando interino de Santiago Miranda, ha elegido a 23 futbolistas para este duelo, en el que destaca la presencia del arquero Jaime Vargas de Deportes Recoleta, elenco de la liga de ascenso. No se incluyó a ningún jugador de la llamada 'generación dorada', con lo que confirmaría también, el cierre del ciclo para varios de los que llevaron a la gloria a 'La Roja'.

