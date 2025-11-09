Jean Ferrari reconoce que no ha encontrado entrenador para la selección peruana ¿Seguirá Manuel Barreto?

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Antes de enrumbarse a Europa para los amistosos internacionales que sostendrá la selección peruana, el director general de la FPF, Jean Ferrari, atendió a los medios. El directivo habló con respecto a porqué no se ha elegido aún al nuevo entrenador, lo que dejaría provisionalmente a Manuel Barreto en el cargo o vacante.

Una labora compleja

Cuando se le preguntó por el futuro estratega de la 'blanquirroja', que tendrá la misión de encontrar a los jugadores para el proceso rumbo al Mundial del 2030, Ferrari Chiabra indicó que no está siendo fácil la búsqueda. Aseveró que es consciente del tiempo, añadiendo que ha esperado que algunos torneos acaben para dialogar con posibles candidatos.

"Es una tarea difícil y estamos en esa ruta, estoy manejando mucho tiempos. Entiendo el tema de las posibilidades, las conversaciones también las he tenido en un momento, hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que terminen torneo. Así que no es un tema tan sencillo", sostuvo el director general de la FPF.

Consciente de que jugadores no abundan para nutrir un cambio generacional, el directivo explicó que está considerando a los más adecuados para la realidad de la selección peruana. "Está tomando un tiempo en el que espero sea prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos".

Vuelo a Europa y los amistosos

Tras la cancelación del vuelo que tenía programado la 'blanquirroja', el itinerario se ha alterado un poco, pero la consigna de la FPF es llegar a París y luego dirigirse a San Petersburgo, en Rusia. Así lo dio a conocer Ferrari Chiabri, quien agregó que allá se unirán los jugadores que tenían compromisos con sus equipos.

"Ya hay algunos que han llegado, hay otros que están todavía en París, hay otros que juegan hoy y terminado el partido deben viajar para allá, así que estamos encontrándonos todos. Ahora llegando a París tenemos que ver la manera de si llegamos lo antes posible a San Petersburgo para entrenar en la tarde-noche", manifestó.

Sobre los compromisos ante el combinado ruso y Chile, expresó que son duelos necesarios para el equipo y que se pueda "ampliar el universo de futbolistas". El trabajo de 'scouting' ha permitido que algunos jugadores nacidos en Europa puedan jugar por Perú, como Fabio Gruber, recientemente convocado.

El director general de la FPF, Jean Ferrari, aclaró porqué no ha sido elegido el nuevo entrenador de la selección peruana. Según el directivo, la labor ha sido compleja, por lo que de momento, el puesto quedaría vacante o con la continuidad de Manuel Barreto.