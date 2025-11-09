La primera baja de la selección peruana: Joao Grimaldo queda desafectado de la Bicolor para amistosos ante Rusia y Chile

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De malas. La Federacion Peruana de Fútbol dio a conocer que Joao Grimaldo quedó desafectado de la selección nacional para los amistosos ante Rusia y Chile, por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Una sensible baja

Este domingo 9 de noviembre, a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la FPF reveló que el combinado patrio dirigido por Manuel Barreto, no podrá contar con el futbolista de 22 años, tras resultados de estudios médicos llevados a cabo por su equipo Riga FC.

De esta forma, el extremo peruano no conformará parte de la delegación nacional que afrontará los cotejos amistoso por la fecha FIFA del presente mes, a causa de una lesión.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC. se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la pesente fecha FIFA, en el marco de los encuentros amistosos frente a las selecciones de Rusia y Chile", se lee en el escrito.

Cabe resaltar que, en la misiva pública, el máximo ente del fútbol peruano no ha señalado si en lugar de Grimaldo se convocará a otro jugador nacional.

Noticia en desarrollo...