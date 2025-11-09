RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención fanáticos!

La primera baja de la selección peruana: Joao Grimaldo queda desafectado de la Bicolor para amistosos ante Rusia y Chile

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el extremo del Riga FC fue desconvocado para los cotejos por la fecha FIFA de noviembre.

Joao Grimaldo queda desafectado de la Bicolor para amistosos ante Rusia y Chile
Joao Grimaldo queda desafectado de la Bicolor para amistosos ante Rusia y Chile (Foto: Composición Exitosa)

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/11/2025

De malas. La Federacion Peruana de Fútbol dio a conocer que Joao Grimaldo quedó desafectado de la selección nacional para los amistosos ante Rusia y Chile, por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Una sensible baja

Este domingo 9 de noviembre, a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la FPF reveló que el combinado patrio dirigido por Manuel Barreto, no podrá contar con el futbolista de 22 años, tras resultados de estudios médicos llevados a cabo por su equipo Riga FC.

De esta forma, el extremo peruano no conformará parte de la delegación nacional que afrontará los cotejos amistoso por la fecha FIFA del presente mes, a causa de una lesión.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC. se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la pesente fecha FIFA, en el marco de los encuentros amistosos frente a las selecciones de Rusia y Chile", se lee en el escrito.

Cabe resaltar que, en la misiva pública, el máximo ente del fútbol peruano no ha señalado si en lugar de Grimaldo se convocará a otro jugador nacional.

Noticia en desarrollo...

 

