Erick Noriega fue titular en triunfo de Gremio: Volante recibió puntaje positivo de la prensa brasileña

Erick Noriega sigue dando que hablar en Brasil. Esta vez, el futbolista nacional volvió a ser titular en el primer equipo de Gremio de Porto Alegre en lo que fue el triunfo por 3-1 ante Vitoria por la jornada 25 del Brasileirao.

Erick Noriega titular en triunfo de Gremio

En esta oportunidad, el exjugador de Alianza Lima dejó la zaga central tras la vuelta del capitán y referente, Walter Kannemann, para pasar al centro del campo. Ahí, hizo pareja con la exestrella de Barcelona, Juventus, Liverpool, entre otros, Arthur Melo.

Erick Noriega fue titular durante los 90 minutos realizando una actuación destacada convirtiéndose en el tapón de Gremio de Porto Alegre y en el primer pase en salida. Con los tantos de André Henrique, Amuzu y Aravena, los dirigidos por Mano Menezes ya se ubican en la casilla 10 de la tabla del Brasileirao alejándose de una vez por todas de los puestos de descenso donde se encontraban hace algunas fechas.

Eso sí, la prensa brasileña le dio un buen puntaje al también volante de la Selección Peruana tras su buen partido. El diario GloboEsporte, uno de los más importantes de Brasil, le puso un 6 de calificación al 'Samurai'. Sin embargo, el hincha lo premió un poco más dándole un 7 sólido.

El respaldo de Gremio a Erick Noriega

En la jornada anterior del Brasileirao, se enfrentaron los dos equipos más importantes de Porto Alegre como lo son Inter y Gremio. En este encuentro, Erick Noriega volvió a ser protagonista tras cometer dos penales que significaron los tantos del equipo colorado.

Debido a estas situaciones, el volante nacional rompió en llanto en pleno campo de juego teniendo que ser consolado por sus compañeros. Luego de la victoria, las redes sociales del club también le dedicaron un emotivo mensaje de respaldo destacando su entrega.

"Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", señalaron.

Pero eso no fue todo, ya que el propio Mano Menezes resaltó lo hecho por el peruano hasta el punto de felicitar su postura ante los malos momentos. "Todo lo que hiciste allí son del tipo que levanta la cabeza", afirmó.

De esta manera, Erick Noriega volvió a ser titular en el nuevo triunfo de Gremio de Porto Alegre sobre Vitoria por 3-1. Esta vez, el futbolista fue volante junto a la estrella Arthur Melo.