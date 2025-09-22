Erick Noriega es respaldado por Gremio tras cometer dos penales en el clásico ante Inter: "Eres un luchador"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega fue el gran protagonista del último clásico de Porto Alegre entre Inter y Gremio jugado en el Beira-Rio por la fecha 24 del Brasileirao. Ahí, el jugador nacional dejó el mediocampo y volvió a ser zaguero central junto a Wagner.

Durante la primera parte, el exfutbolista de Alianza Lima cometió dos penales que fueron traducidos en goles por el elenco rival. Primero, el 'Samurai' se barrió dentro de su área y derribó a Alexandro Bernabei por lo que se decretó la pena máxima. Luego, el nacido en Japón tocó el balón con su mano izquierda por lo que el tiro desde los 12 pasos volvió a ser señalado.

Erick Noriega recibe el respaldo de Gremio tras los paneles cometidos

Tras culminar la revisión del juez central, Erick Noriega rompió en llanto en pleno campo de juego tras sentirse responsable directo de que Gremio de Porto Alegre esté abajo en el marcador. Willian y Marcos Rocha se le acercaron para consolarlo y pedirle que siga adelante.

No obstante, este respaldo no quedó solo en la cancha y por parte de los jugadores ya que el propio equipo brasileño utilizó sus redes sociales para dejarle un emotivo mensaje. En su cuenta de X (antes Twitter), el club tricolor valoró su capacidad de superación al reponerse de esta mal momento y destacaron que toda la hincha se encuentra de su lado.

"Se trata de cuánto puedes soportar y seguir adelante, de cuánto eres capaz de aguantar y continuar intentando. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", indicaron.

📸 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/gQRtqE2vbG — Grêmio FBPA (@Gremio) September 22, 2025

Victoria de Gremio sobre el final

Por suerte, la primera parte culminó con el marcador igualado a 2 por lo que el clásico gaucho se definiría en el segundo tiempo. Al minuto 63, justamente un rechazo de Erick Noriega gestó la jugada del tanto de la victoria para el tricolor.

El balón cayó a los pies del recién llegado Arthur Melo sobre la mitad de la cancha y de inmediato condujo en dirección hacia la portería rival. El ex Barcelona y Juventus avanzó varios metros, se sacó a dos contrarios del camino y luego remató para inflar las redes el equipo colorado. Triunfazo para los dirigidos por Mano Menezes que con estos tres puntos salgan de los últimos lugares de la tabla de Brasileirao.

De esta manera, Erick Noriega recibió el respaldo de Gremio de Porto Alegre con un emotivo mensaje tras los penales cometidos en el clásico ante Inter.