Eryc Castillo y Pedro Aquino no están involucrados en grave denuncia contra jugadores de Alianza Lima

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso que involucra a futbolistas de Alianza Lima continúa generando repercusiones. En exclusiva con Exitosa, el abogado Luis Deuteris, representante de la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual, aclaró que Eryc Castillo y Pedro Aquino no están involucrados en la denuncia.

Deuteris explicó que, si bien en la primera declaración de la víctima se mencionó la presencia de otros dos jugadores además de los tres principales implicados, lo cierto es que Castillo y Aquino estuvieron en la habitación solo de manera circunstancial y se retiraron casi de inmediato.

"Lo primero que hay que poner en contexto es que si bien ella en su primera declaración habla que vienen los tres jugadores más otros dos, que serían Castillo y Aquino, lo cierto es que estos dos últimos vinieron y se fueron casi inmediatamente. O sea, que están fuera de este relato", señaló.

Aclaraciones sobre el cambio en implicancias

El abogado subrayó que el hecho denunciado es traumático y que no se puede esperar que una víctima recuerde con precisión todos los detalles en un primer momento.

"Pretender que una víctima de estos hechos pueda inmediatamente recordar todos los pasos y cuestiones es algo, diría, utópico".

Asimismo, reafirmó la gravedad del caso, en respuesta a los cuestionamientos que puedan generarse por un presunto interés meramente económico que impulse la denuncia contra los futbolistas.

"Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pueda consentir un acto tan brutal. Médicamente está lastimada, está constatado totalmente".

Mientras Zambrano, Peña y Trauco enfrentan directamente la denuncia y posibles sanciones disciplinarias, la situación de Castillo y Aquino fue evaluada de manera distinta por la defensa y por la propia institución. Alianza Lima decidió no separarlos del plantel, considerando que su participación fue mínima y no constituyó una falta grave.

Repercusiones institucionales

El club ya notificó a Miguel Trauco con una carta de preaviso de despido, mientras Zambrano y Peña permanecen bajo presión mediática y judicial. La decisión de mantener a Castillo y Aquino en el equipo busca diferenciar responsabilidades, aunque la polémica persiste entre hinchas y analistas.

La aclaración del abogado de la denunciante marca un punto importante en el proceso: Eryc Castillo y Pedro Aquino no forman parte de la grave denuncia, y su presencia en la habitación fue circunstancial. El caso, sin embargo, sigue avanzando en instancias judiciales y mantiene bajo escrutinio a los tres futbolistas directamente implicados.