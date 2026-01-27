Alianza Lima: El verdadero motivo que hizo que el club no separara a Pedro Aquino y Erick Castillo

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la tormenta que sacude a Alianza Lima tras la polémica en Uruguay, Pedro Aquino y Erick Castillo lograron mantenerse en el plantel. A diferencia de sus compañeros Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ellos no enfrentarán separación, y a continuación te contamos el verdadero motivo por el cual seguirán siendo parte del equipo blanquiazul.

¿Por qué Aquino y Castillo no fueron separados?

Durante las últimas horas, la periodista Ana Lucía Rodríguez explicó en L1 Max la situación de los jugadores: "La información que tengo es que no habría indisciplina por parte de Pedro Aquino y que, finalmente, solo están esperando el descargo de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco".

"Parece que lo de Aquino no es tanto así como se ha comentado, y probablemente va a quedar ahí. Lo voy a decir tal cual como me han dicho: 'no hay indisciplina, sigue'", añadió la comunicadora.

Según se precisó, tanto Pedro Aquino como Erick Castillo estuvieron presentes en la famosa habitación del hotel de concentración, pero no consumieron alcohol y su tiempo en el lugar fue mínimo, a diferencia de otros jugadores involucrados.

La 'Roca' habría ingresado únicamente a llevar hielo, sin presenciar los hechos que generaron la controversia.

Asimismo, se detalló que Pedro Aquino y Erick Castillo fueron involucrados en la escena, pero la naturaleza de su participación no ameritó sanción. "Tienen información desde el club que consideran que no han sido parte de la indisciplina, por eso permanecen en el plantel", señaló la periodista.

🎙️@analuciarf: "ME DICEN EN ALIANZA QUE NO HABRÍA INDISCIPLINA DE AQUINO"



"HOY VAN A ESPERAR EL DESCARGO DE SERGIO PEÑA"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/30o2LMN3sr#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/ysoWxI3kgZ — L1MAX (@L1MAX_) January 26, 2026

Alianza Lima enfocado en la Liga 1

El equipo dirigido por Pablo Guede se prepara para el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El debut será el viernes 30 de enero frente a Sport Huancayo en el estadio IPD Huancayo desde las 12:00 (hora peruana).

A pocos días del encuentro, el 'Rojo Matador' sorprendió a sus hinchas al revelar los precios de las entradas para enfrentarse a los victorianos.

A través de sus redes sociales, Sport Huancayo anunció que la entrada general costará 100 soles, muy diferente a los 25 soles que cobraron en su último partido del Clausura 2025 frente a Cusco FC.

De esta manera, Pedro Aquino y Erick Castillo seguirán en Alianza Lima, ya que, según la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Max, su participación en los hechos fue mínima, no ameritó sanción del club y confirma que continúan trabajando con normalidad junto al resto del plantel.