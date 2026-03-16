Álex Valera sale en defensa de Jairo Concha y lanza misil contra todos en Alianza Lima

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la victoria de Universitario de Deportes sobre UTC, Álex Valera rompió su silencio y defendió públicamente a su compañero Jairo Concha frente a los reclamos formales de Alianza Lima.

Álex Valera defiende a Jairo Concha

En zona mixta, Valera no se guardó nada al referirse a la reacción de Concha durante el partido. Según explicó, los hinchas de Sporting Cristal cruzaron la línea del respeto y se metieron con la familia de su compañero, lo que provocó su furiosa reacción.

"Si se van a quejar por todo, cuál es el espíritu del fútbol. Esas cosas siempre ha pasado, no sé por qué ahora nos hemos vuelto muy cristalitos en todo. Yo escuché que gritaban 'Tunche'"



Alex Valera, jugador de Universitario de Deportes



📹 @Landivar_renato

🎙️@PaolovelaR pic.twitter.com/MlNrqaqjhH — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 15, 2026

"Creo que Jairo lo dijo en el partido le faltaron el respeto, se metieron con su hijo. Cualquier persona va a reaccionar así de esa manera. Si nos vamos a quejar por todo, cuál es la emoción, el espíritu del fútbol", expresó Álex Valera.

Valera lanza misil contra todos en Alianza

El momento que más llamó la atención de los hinchas fue cuando Álex Valera lanzó un duro calificativo contra todos en Alianza Lima: "Siento que ahora nos hemos puesto muy cristalitos", dijo, señalando que la sensibilidad frente a situaciones que antes eran parte del folklore futbolístico se ha vuelto exagerada.

Valera celebra victoria y reconoce errores

Álex Valera celebró el triunfo de la 'U', pero señaló que últimamente los equipos rivales se replegan demasiado y solo se dedican a defender.

"No quiero menospreciar a los rivales ni agrandarme, pero normalmente vienen y se tiran un poco atrás, entonces es muy complicado para nosotros tratar de filtrar pelotas. El rival también es muy fuerte y es mérito de ellos", comentó.

También reconoció que se fallaron varias claras y que todavía están terminando de agarrarle el hilo a la idea de Javier Rabanal: "Hoy día fallamos bastante goles. Vamos paso a paso, vamos entendiendo la idea del profe. Estamos aprendiendo bastante de él".

Valera dejó claro que el plantel crema confía plenamente en las decisiones de su DT: "Poco a poco vamos a ir entendiéndonos mejor y lo importante es tener estos resultados. Hay que creer en la idea del profe. Él es el que decide, si en algún momento decide cambiar hay que respaldarlo".

Finalmente, tocó el tema de la selección peruana y dijo: "Dios mediante se dé la oportunidad y como siempre voy a prepararme para llegar bien si es que me toca estar".

Álex Valera defendió públicamente a Jairo Concha tras los reclamos de Alianza Lima y criticó la exagerada sensibilidad de algunos clubes frente a situaciones que, según él, siempre han sido parte del fútbol.