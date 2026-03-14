La mayor goleada en la historia de la Liga Femenina de Perú: Universitario ganó 16-0 a Carlos Mannucci

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sin piedad. El conjunto femenino de Universitario ganó 16 a 0 a su similar de Carlos Manucci, en el estreno de la Liga Femenina de Perú convirtiéndose así en la mayor goleada en la historia del certamen nacional.

La mayor goleada en la historia de la Liga Femenina de Perú

Este sábado 14 de marzo, en el marco del inicio del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, Univeristario de Deportes no tuvo reparos en propinar la aplastante goleada de 16 a 0 a Carlos Manucci , en un encuentro disputado en el Estadio UPAO de Trujillo.

Con dicho resultado las dirigidas por el entrenador Carlos Véliz establecieron un nuevo récord tras lograr que su victoria se convirtiera en el resultado con mayor cantidad de goles en la historia del campeonato local.

Hay que mencionar que, aunque aún es el debut, el contundente resultado obtenido por 'las leonas' dejan en claro que no se guardarán nada en cada terreno de juego que les toque acudir y alertan al resto de los rivales.

Dominación crema desde el arranque del partido

Con respecto al cotejo desde el pitazo inicial el conjunto crema fue claramente el dominador en el gramado que salió a presionar al área de las 'carlistas' donde trastabillaron con constantes errores con el balón en los pies,

En ese contexto, a los 6 minutos del primer tiempo la encargada de abrir el marcador fue Sofía Oxandabarat, tan solo dos minutos más tarde apareció Geraldine Cisneros y Xioczana Canales aumentó la cuota a los 12'.

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⚽ C. A. Mannucci 0-16 Universitario#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/gAgg4j5Hsz — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) March 14, 2026

El cuadro merengue estaba con ansías de triunfo y fue una 'aplanadora', fue así que amplió el marcador con un tanto de Stephanie Lacoste a los 28 minutos. Además, aparecería nuevamente Oxandabarat a los 32'.

Pierina Núñez 'mojó' después de cuatro minutos, a ella se sumó Geraldine Cisneros a los 39' y Carmen Campos anotó a los 42', fue así que la 'U' finalizó la primera mitad con la amplia diferencia de 8 a 0.

Un segundo tiempo similar de aplastante

Tras el retorno de los vestuarios, el equipo de Ate continuó con la consigna de marcar la mayor cantidad de goles. Demostraron la cuota de efectividad que tenían, a penas al minuto de haber iniciado el segundo tiempo y a los 48 minutos, Canales lograría su hat-trick marcando así el 10 a 0 global.

Pierina Núñez tampoco se quedó atrás y apareció por partida doble a los 49 y 50 minutos logrando su triplete. Posteriormente, a los 59', la capitana Lacoste aprovechó un balón detenido y marcó el 13 a 0, también anotó a los 83' y a los 91' y Karen Araya a los 90'.

Es así como culminó el partido en el que el equipo femenino de Universitario apabulló 16 a 0 a Carlos Manucci convirtiéndose así en la mayor goleada de la Liga Femenina del Perú.