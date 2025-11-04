Copa Libertadores: Se confirmó el horario de la gran final entre Flamengo y Palmeiras en el Monumental

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que se de la gran final de la Copa Libertadores la cual está programada para jugarse en Lima el próximo sábado 29 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Universitario y será protagonizado entre Flamengo y Palmeiras ante un gran marco de hinchas.

Como se recuerda, el 'Mengao' accedió a una nueva definición continental luego de dejar en el camino a Racing en un duelo que dejó muchas emociones. Por el lado del 'Verdao', estos alcanzaron dicha instancia tras darle vuelta un marcador que parecía imposible tras golear por 4-0 a LDU en condición de local.

Horario confirmado para la gran final de la Copa Libertadores

Conociendo a los rivales, el estadio y la fecha, solo hacia falta definir el horario del encuentro más esperado del año en esta parte de Sudamérica. A través de sus redes sociales, Conmebol confirmó que la gran final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas de Perú o 18:00 horas en Brasil y Argentina.

Aquel día, Flamengo y Palmeiras se verán las caras en una nueva final entre brasileños quienes han dejado en claro su dominio en el futbol sudamericano. Además, se espera que las cuatro tribunas del Estadio Monumental luzcan un lleno de bandera por un gran número de brasileños que invadirán la capital peruana por esos días.

Horario confirmado para la final de la Copa Libertadores.

Precio de las entradas

Otro dato importante que se conoció en las últimas horas es el precio de las entradas para este duelo y la zonificación de las mismas. Estas fueron divididas en cuatro categorías, la primera se tazó en 320 dólares o 1120 soles y es la que tradicionalmente como occidente. Oriente o zona 2 costara 200 dólares o 700 soles.

Mientras que las populares tienen un valor de 95 dólares o 335 soles. Los boletos ya fueron puestos a la venta desde las primeras horas de este martes 4 de noviembre y se espera que en las próximas horas se agoten.

Con ello, todo quedó listo para que se dispute una nueva definición del máximo torneo continental en Lima tal como ocurrió en el 2019. En aquella oportunidad, River Plate fue el rival del 'Mengao' quien finalmente alzó el trofeo de la mano de Gabigol.

De esta manera, se conoció que la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se jugará el sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas de Perú.