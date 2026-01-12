Xabi Alonso dejó de ser entrenador de Real Madrid tras derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La crisis en Real Madrid parece acrecentarse con el correr de las horas luego de la dura derrota ante Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudita. A menos de 24 horas de este encuentro, la directiva blanca llegó a un acuerdo con Xabi Alonso para poner fin a su contrato a menos de una temporada de hacerse cargo del primer equipo.

Xabi Alonso no va más en Real Madrid

Antes de enfrentarse a los dirigidos por Hansi Flick, gran parte de la prensa madridista señalaba que esta era la última oportunidad del estratega español ya que había perdido la confianza de parte de la plana jerárquica. Por ende, la nueva caída ente los culés terminó por definir la suerte del exjugador de Liverpool.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", indicaron.

La autoridad de Xabi Alonso está por los suelos: pidió a sus jugadores que hicieran el pasillo al Barça, pero Kylian Mbappé se negó y pidió a sus compañeros que no lo hicieran. Todos los jugadores hicieron caso al francés y no a su entrenador. Gravísimo. pic.twitter.com/Sldiy3ivYJ — -1899- (@_Futbolero_) January 12, 2026

Esta decisión se da a conocer luego que se publicaran una serie de videos en redes sociales donde se ve como Kylian Mbappé hace caso omiso a la orden de Xabi Alonso quien llamó a sus jugadores para hacer el tradicional pasillo a Barcelona durante la premiación. El crack francés desestimó el pedido e indicó al resto de sus compañeros irse a los vestuarios.

Real Madrid anuncia al técnico interino

Minutos después de comunicar la salida de Xabi Alonso, Real Madrid informó a sus millones de hinchas en todo el globo, que Álvaro Arbeloa será el que se hará cargo del plantel principal del club por lo que resta de la temporada.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", indicaron.

En resumen, Real Madrid anunció la salid de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo tras caer ante Barcelona en la final de la Supercopa de España.