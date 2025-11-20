Martín Vizcarra se pronuncia tras alegatos finales: "Todo es una venganza del Club de la Construcción"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 20 de noviembre, el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra quedó listo para sentencia. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por presunto cohecho cuando fue gobernador regional de Moquegua, acusándolo de recibir sobornos por los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Horas después de los alegatos finales, Vizcarra publicó un video en su cuenta de X titulado: "Ahora me toca contarles mi verdad".

Ahora me toca contarles mi verdad... pic.twitter.com/1l6KyRUSjw — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 20, 2025

"Ya me han condenado sin sentencia"

En el video, Vizcarra sostiene que ha sido víctima de una persecución política y judicial desde que cerró el Congreso en 2019. Acusa directamente al fiscal Germán Juárez Atoche de filtrar información reservada que provocó su vacancia en 2020, y denuncia que el objetivo de sus adversarios es sacarlo de la contienda electoral.

"No quieren competir con Vizcarra, le tienen miedo, porque democráticamente saben que en las urnas el pueblo me va a respaldar", señaló.

"No tuve injerencia ni acceso a información"

Sobre el caso Lomas de Ilo, Vizcarra niega haber entregado información privilegiada al postor ganador. Asegura que el proceso fue llevado por UNOPS, con total confidencialidad, y que la unidad ejecutora era autónoma. También refuta las fechas de reuniones presentadas por la Fiscalía, afirmando que en esos días estaba en Moquegua, no en Lima.

Respecto al Hospital Regional, sostiene que no firmó el contrato y que desde 2011 esa función recaía en otro funcionario. "No hay una sola evidencia de que yo haya recibido dinero", repite, cuestionando que empresas con tecnología avanzada no hayan presentado ni una foto, video o geolocalización que lo vincule.

"Esto es una venganza del Club de la Construcción"

Vizcarra acusa a ICCGSA y Obrainsa, empresas del llamado "Club de la Construcción", de estar detrás de la acusación. Señala a sus dueños, Fernando Castillo y Elard Tejeda, como colaboradores eficaces que han mentido para obtener beneficios judiciales. Asimismo, acusó al Ministerio Público de validar acuerdos de colaboración "basados en mentiras".

"Esto solamente es la venganza del "Club de la Construcción". Son delincuentes confesos que han aceptado cometer delito en innumerables obras y que no tienen ni un día de prisión", sentenció.

Vizcarra cierra su mensaje con una apelación directa al tribunal: "Espero que hagan lo que no ha hecho la Fiscalía: buscar la verdad".

La sentencia será leída el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a. m., y el expresidente ha confirmado que asistirá personalmente. El fallo marcará un punto de quiebre no solo judicial, sino también político, en un país donde las campañas y los juicios suelen cruzarse.