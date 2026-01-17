Universitario arrancó mal el 2026: Cremas cayeron 1-0 ante Sport Boys en amistoso de preparación

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario disputó su primer amistoso este sábado 17 de enero ante Sport Boys en la cancha principal de Campo Mar. El encuentro fue programado para iniciar a las 10 a.m. contando con tres tiempos de 30 minutos, tras acuerdo entre ambos clubes.

Trámite favorable para los cremas

Pese a ser el encuentro inaugural del año para los merengues, Javier Rabanal decidió enviar al mejor once posible dentro de su plantel, salvo por la presencia de Miguel Vargas en el arco en reemplazo de Diego Romero quien pegó la vuelta desde Argentina para ser el titular.

Durante gran parte del encuentro, Universitario fue dueño del mismo teniendo en su poder el control de la pelota. Sin embargo, esta superioridad en posesión no supo ser traducida en jugadas de gol contra el arco defendido por Steven Rivadeneyra.

En el segundo tiempo, el español realizó variantes en su oncena ordenando el ingreso de nombres como Anderson Santamaría y de Caín Fara, quien fue uno de los recientes fichajes de la institución. El central argentino venía realizando un gran encuentro con cierres que dieron que hablar en los hinchas, pero antes del pitazo final fue protagonista directo del resultado en contra.

La falta de Caín Fara sobre Percy Liza y el gol de penal de Jostin Alarcón para el triunfo 1-0 de Sport Boys sobre Universitario. pic.twitter.com/UbOAAvcL72 — videosvirales (@top_videos_top) January 17, 2026

En una pelota perada, el defensor saltó junto con Percy Liza para evitar el peligro en su arco, pero su codo impactó contra el delantero rosado lo cual fue interpretado inmediatamente como falta por el juez del partido.

Jostin Alarcón se cuadró frente a la portería y con un potente remate cruzado puso el 1-0 definitivo ante Universitario. De esta manera, los merengues inician con el pie izquierdo esta temporada 2026 donde intentarán buscar el tetracampeonato.

Formaciones de Universitario y Sport Boys

Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Bendetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Paolo Reyna, Yuriel Celi, Jairo Concha; Edison Flores y Alex Valera.

Steven Rivadeneyra; Osling Mora, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Mathías Llontop; Illanes, Hernán Da Campo, Juan David Torres, Carlos López; Luciano Nequecauer y Luis Urruti.

Es importante precisar que Javier Rabanal sumará a su plantel a dos jugadores en ataque que arribarán en los próximos días. Uno de ellos es Lisandro Alzugaray quien proviene de LDU de Quito, mientras que el otro será Sekou Gassama quien estará en Lima el 21 de enero.

En resumen, Universitario cayó 1-0 ante Sport Boys en su primer amistoso de preparación del 2026 jugado en el campo principal de Campo Mar. Jostin Alarcón, de penal, convirtió el único tanto de los rosados.