Esteban Pavez: Revelan que nuevo extranjero de Alianza Lima tuvo problemas de indisciplina

El nuevo refuerzo de Alianza Lima, Esteban Pavez, no solo destaca por lo que ha hecho en su carrera, sino también por los líos que tuvo en el pasado. Según el periodista Franco Lostaunau, el chileno tuvo problemas de indisciplina hace unos años, pero Pablo Guede decidió darle otra chance.

Esteban Pavez tuvo problemas de indisciplina

En 2017, cuando Esteban Pavez jugaba en Colo Colo, según Franco Lostaunau, protagonizó un incidente que sorprendió a más de uno.

"Un día antes le dijo Pablo Guede: 'Muchachos, mañana libre, pero por favor no salgan'. Y dicen todos en Chile que él es un tipo muy correcto, muy profesional, pero esa noche salió, tomó, salió con su carro, pararon los policías y se fue a la carceleta", narró Lostaunau.

A pesar de la gravedad del hecho, el entrenador argentino decidió que el jugador debía asumir las consecuencias dentro del campo. "No, vas a jugar más en Colo Colo", le dijo Pablo Guede, y lo hizo correr alrededor del campo hasta que finalmente lo perdonó y lo volvió a poner en un partido.

Esteban Pavez no solo superó aquel episodio, sino que Pablo Guede lo llevó posteriormente a Tijuana, demostrando que confiaba plenamente en sus capacidades. Según Franco Lostaunau, "para Guede sí es un jugador importante, por eso lo termina llevando a Tijuana".

Pavez llega a Alianza con experiencia y liderazgo

En Colo Colo, Esteban Pavez llegó a ser capitán junto a Arturo Vidal, quien aseguró que fue "el mejor capitán que ha tenido". Hoy, con 35 años, llega a Alianza Lima con la experiencia de liderar en el campo y de sobreponerse a situaciones difíciles.

"Ahora lo que necesita Alianza también es un líder positivo", añadió Franco Lostaunau, subrayando que, aunque el jugador ya no esté en su mejor momento físico, su conocimiento táctico y su liderazgo serán clave para el equipo.

Trayectoria y valor de Esteban Pavez

A sus 35 años, Esteban Pavez tiene un valor de mercado de 150 mil euros, según Transfermarkt, y cuenta con una trayectoria en equipos reconocidos como:

Colo Colo

Rangers

San Marcos

Unión Temuco

Athletico Paranaense

Al Nasr

Club Tijuana

Esteban Pavez, nuevo extranjero de Alianza Lima, llega al club con la confianza de Pablo Guede a pesar de su pasado de indisciplina. El episodio en Colo Colo, que casi le cuesta caro, quedó atrás y ahora se perfila como un jugador experimentado y con liderazgo, dispuesto a guiar al equipo hacia la gloria.