Jairo Concha rompe su silencio tras sanción a Universitario: "No me arrepiento, defendí a mi hijo"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La sanción contra el mediocampista Jairo Concha generó polémica en el fútbol peruano. El jugador de Universitario decidió pronunciarse luego de que se confirmara una suspensión de dos partidos por un incidente con hinchas tras un encuentro de la Liga1. El volante explicó que su reacción se dio en un momento de tensión y aseguró que lo hizo para proteger a su familia.

Según su versión, el episodio ocurrió cuando terminó el partido y algunos aficionados empezaron a lanzar comentarios desde la tribuna. En ese momento, el futbolista respondió desde el campo, lo que posteriormente fue reportado y derivó en una sanción disciplinaria.

En declaraciones posteriores, el jugador fue enfático al explicar su postura. "No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo", señaló al referirse al incidente que terminó con el castigo deportivo.

De acuerdo con lo señalado por el futbolista, los comentarios provenientes de la tribuna incluyeron referencias a su familia, lo que provocó su reacción inmediata. El mediocampista sostuvo que su intención no fue provocar a los aficionados, sino responder a lo que consideró una falta de respeto hacia su hijo.

Declaraciones de Jairo Concha a UniversitarioTVU tras la sanción por parte de la comisión disciplinaria. pic.twitter.com/880jgu5rnh — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 13, 2026

La sanción que recibió el jugador

La Comisión Disciplinaria del torneo decidió imponer dos fechas de suspensión, por lo que el futbolista no podrá estar presente en los próximos partidos del campeonato. Esta medida impacta directamente en Universitario, que pierde a uno de sus mediocampistas en un momento clave de la temporada.

El castigo se da luego de la revisión del incidente ocurrido al final del partido. Las autoridades del torneo consideraron que hubo un intercambio con aficionados que debía ser sancionado según el reglamento.

A pesar de la decisión, el jugador mantiene su postura. Concha reiteró que no se arrepiente de lo sucedido, pues considera que reaccionó ante un ataque verbal que involucraba a su familia.

La explicación del futbolista

Tras conocerse la sanción, el volante insistió en que su reacción estuvo motivada por el contexto del momento. El futbolista explicó que escuchar comentarios dirigidos a su hijo generó una respuesta emocional.

En ese sentido, reiteró que su conducta no tuvo como objetivo agredir a los aficionados. El jugador afirmó que solo respondió a lo que escuchó desde la tribuna, por lo que considera injusta la interpretación de que se trató de un insulto directo.

El caso generó discusión entre hinchas y analistas del fútbol peruano, ya que el episodio ocurrió en medio de un partido con alta tensión. Mientras tanto, la sanción ya está confirmada y el mediocampista deberá cumplir las dos fechas establecidas por el reglamento del torneo.