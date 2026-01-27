SAFAP se pronuncia tras indisciplina de jugadores de Alianza Lima: "Deben sancionarse, pero sin excesos"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por un complicado presente institucional luego de los graves hechos ocurridos al interior del hotel donde concentraron en Uruguay durante la pretemporada. De acuerdo a la denuncia de una joven argentina de 22 años, los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña habrían abusado sexualmente de ella luego de ingerir bebidas alcohólicas.

Se deben sancionar, pero sin excesos

Como respuesta a ello, el club blanquiazul separó a los involucrados hasta decidir que pasará con ellos. Ahora, se pudo conocer que los blanquiazules buscan finalizar el contrato de estos futbolistas debido a la gravedad de sus actos.

En medio de esta polémica, el presidente de Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), Roberto Silva, se pronunció asegurando que está de acuerdo con las sanciones que se les impongan a los jugadores, pero dejó en claro que los castigos deben estar acorde a los actos realizados.

"Las indisciplinas o lo que se demuestra como tales tienen que ser sancionadas como corresponde. Nosotros como gremio jamás vamos a avalar ni a defender indisciplinas. Nosotros como gremio tenemos que asegurarnos que las sanciones que se vayan a emitir, en caso se comprueben las indisciplinas, sean acordes a lo cometido", indicó.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados de Alianza.

En esa mima línea, el exdelantero de Sporting Cristal aseguró que, a pesar de la polémica, continuarán dándolo el soporte necesario a los futbolistas para que se puedan respetar sus derechos laborales indicando que como gremio no pueden permitir que eso suceda.

"Vamos a seguir acompañando a los futbolistas para asegurarnos que lo que tengan que asumir como responsabilidad sea acorde a la acción, error o indisciplina cometida. No podemos permitir los excesos en las sanciones, porque para eso existen leyes, normas y reglamentos, y formas claras en las que deberían ser castigados los actos cometidos", añadió.

No solicitaron su asesoramiento

Finalmente, el mandamás de los agremiados indicó que pudieron hablar con los futbolistas involucrados quienes pidieron información sobre su caso. Sin embargo, el exjugador indicó que estos no solicitaron su asesoramiento en medio de la situación que atraviesan.

"Hemos podido hablar con ellos y sus representantes para tener mayor información, pero no es que ellos nos hayan solicitado nuestra colaboración", finalizó en diálogo con Best Cable.

