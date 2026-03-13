Bryan Reyna ya es jugador de Universitario: 'Picante' llega cedido de Belgrano por todo el 2026

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes oficializó la llegada de Bryan Reyna como refuerzo para la temporada 2026. Tras no estar en los planes de Belgrano de Córdoba para esta temporada, el cuadro argentino y el 'Picante' buscaron una salida y la encontraron con la cesión al tricampeón peruano.

El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales del club, donde se confirmó que el jugador se suma al plantel mediante un préstamo.

La operación contempla que Reyna juegue con Universitario durante toda la temporada 2026, en un acuerdo que también incluye condiciones previamente coordinadas con el club argentino.

La llegada del futbolista se da en medio de un mercado de pases activo para el club merengue, que busca reforzar varias posiciones de cara a los retos deportivos en la Liga1 y la Copa Libertadores.

El extremo es considerado un jugador con velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar por las bandas, cualidades que el comando técnico espera aprovechar en el esquema del equipo.

Refuerzo para la Liga 1 y torneos internacionales

Uno de los objetivos principales de Universitario es competir con fuerza en el torneo local y mejorar su rendimiento en torneos internacionales. Por ello, la incorporación de Bryan Reyna forma parte de la estrategia del club para ampliar las variantes ofensivas y sumar experiencia al plantel.

El jugador peruano ha tenido pasos recientes por el fútbol argentino, donde defendió la camiseta de Belgrano. Sin embargo, su continuidad no fue constante, situación que abrió la posibilidad de un préstamo para la temporada 2026.

De esta manera, Universitario logró concretar la operación y sumar a un futbolista que ya ha tenido participación con la selección peruana.

La negociación se concretó tras conversaciones entre ambas instituciones, lo que permitió cerrar el acuerdo antes del inicio de la nueva campaña.

Trayectoria reciente de Bryan Reyna

Bryan Reyna se consolidó como uno de los extremos más destacados del fútbol peruano en los últimos años. Su rendimiento lo llevó a ser convocado a la selección nacional y posteriormente a dar el salto al fútbol del exterior.

Durante su etapa en Argentina defendió los colores de Belgrano. Según informó el propio club argentino, la transferencia se realizó bajo la modalidad de préstamo, lo que permitirá al jugador tener mayor continuidad en el campeonato peruano.

Universitario suma una pieza importante para su ataque y continúa armando su plantel para una temporada que incluirá competencia local e internacional.

La expectativa ahora se centra en la adaptación del futbolista al equipo y en el aporte que pueda brindar dentro del campo de juego.