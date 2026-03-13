RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Fichaje crema oficial

Bryan Reyna ya es jugador de Universitario: 'Picante' llega cedido de Belgrano por todo el 2026

Universitario confirmó el fichaje de Bryan Reyna para la temporada 2026. El extremo peruano llega desde Belgrano en calidad de préstamo y se suma al plantel para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Universitario oficializó el ingreso de Reyna al plantel crema.
Universitario oficializó el ingreso de Reyna al plantel crema. (Composición Exitosa)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Universitario de Deportes oficializó la llegada de Bryan Reyna como refuerzo para la temporada 2026. Tras no estar en los planes de Belgrano de Córdoba para esta temporada, el cuadro argentino y el 'Picante' buscaron una salida y la encontraron con la cesión al tricampeón peruano.

El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales del club, donde se confirmó que el jugador se suma al plantel mediante un préstamo. 

La operación contempla que Reyna juegue con Universitario durante toda la temporada 2026, en un acuerdo que también incluye condiciones previamente coordinadas con el club argentino.

La llegada del futbolista se da en medio de un mercado de pases activo para el club merengue, que busca reforzar varias posiciones de cara a los retos deportivos en la Liga1 y la Copa Libertadores

El extremo es considerado un jugador con velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar por las bandas, cualidades que el comando técnico espera aprovechar en el esquema del equipo.

Belgrano oficializó préstamo de Bryan Reyna a la 'U': Atacante llegó a Lima para unirse al club crema
Lee también

Belgrano oficializó préstamo de Bryan Reyna a la 'U': Atacante llegó a Lima para unirse al club crema

Refuerzo para la Liga 1 y torneos internacionales

Uno de los objetivos principales de Universitario es competir con fuerza en el torneo local y mejorar su rendimiento en torneos internacionales. Por ello, la incorporación de Bryan Reyna forma parte de la estrategia del club para ampliar las variantes ofensivas y sumar experiencia al plantel.

Alianza Lima recibirá jugoso monto por el préstamo de Bryan Reyna a Universitario
Lee también

Alianza Lima recibirá jugoso monto por el préstamo de Bryan Reyna a Universitario

El jugador peruano ha tenido pasos recientes por el fútbol argentino, donde defendió la camiseta de Belgrano. Sin embargo, su continuidad no fue constante, situación que abrió la posibilidad de un préstamo para la temporada 2026.

De esta manera, Universitario logró concretar la operación y sumar a un futbolista que ya ha tenido participación con la selección peruana.

La negociación se concretó tras conversaciones entre ambas instituciones, lo que permitió cerrar el acuerdo antes del inicio de la nueva campaña.

Trayectoria reciente de Bryan Reyna

Bryan Reyna se consolidó como uno de los extremos más destacados del fútbol peruano en los últimos años. Su rendimiento lo llevó a ser convocado a la selección nacional y posteriormente a dar el salto al fútbol del exterior.

Durante su etapa en Argentina defendió los colores de Belgrano. Según informó el propio club argentino, la transferencia se realizó bajo la modalidad de préstamo, lo que permitirá al jugador tener mayor continuidad en el campeonato peruano.

Universitario suma una pieza importante para su ataque y continúa armando su plantel para una temporada que incluirá competencia local e internacional.

La expectativa ahora se centra en la adaptación del futbolista al equipo y en el aporte que pueda brindar dentro del campo de juego.

Temas relacionados Belgrano Bryan Reyna Bryan Reyna Bryan Reyna Universitario Liga 1 2026 fichajes mercade de pases Perú Universitario fichaje 2026 Universitario refuerzos Universitario temporada 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA