Alianza Lima cerca de fichar a figura de Colo Colo: Fue pupilo de Pablo Guede en dos ocasiones

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con la posibilidad de tener a siete extranjeros en el plantel, Alianza Lima no ha cerrado su plantilla actual y el próximo en arribar sería un pedido expreso de su entrenador Pablo Guede. Un veterano y figura de Colo Colo se podría sumar al equipo blanquiazul que busca el título nacional este año.

Para reforzar al plantel

Ante las bajas que ha sufrido el equipo 'íntimo' por la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por actos de indisciplina, la directiva busca reforzarse. Aunque el fichaje no sería para cubrir ninguna de las demarcaciones de los implicados y sería para la zona de contención.

Se trata del volante de marca Esteban Pavez, quien actualmente milita en el 'Cacique' desde su retorno en 2022 y que es un conocido del estratega argentino. Por tal motivo, sería un pedido expreso y según el periodista Kevin Pacheco, existe un acuerdo entre el jugador y la entidad con puntos por finiquitar.

"Esteban Pavez es el volante que quiere Alianza Lima para completar los cupos de extranjeros. Campeón en Chile, Brasil y Emiratos Árabes. Ganó la Copa Sudamericana 2018. La idea es que se cierre el acuerdo con el jugador chileno en las próximas horas y arribe al país esta semana", indica el comunicador.

Esteban Pavez es el volante que quiere Alianza Lima para completar los cupos de extranjeros. Campeón en Chile, Brasil y Emiratos Árabes. Ganó la Copa Sudamericana 2018. La idea es que se cierre el acuerdo con el jugador chileno en las próximas horas y arribe al país esta semana. pic.twitter.com/6DneM35aPF — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) January 27, 2026

Con el arribo del mediocentro chileno, se completarían los siete cupos con los que cuenta Alianza Lima para esta temporada. Estos son el arquero Guillermo Viscarra (Bolivia , el lateral Mateo Antonini (Uruguay), el volante Fernando Gaibor y el delantero Eryc Castillo (Ecuador) y el extremo Alan Cantero con el delantero Federico Girotti (Argentina).

Trayectoria de Pavez

Surgido de las inferiores del 'Cacique', pasó por Rangers, San Marcos de Arica y Unión Temuco de su país, antes de ser ascendido al primer equipo de Colo Colo. Tuvo su primera experiencia internacional con Athletico Paranaense, siendo campeón de la Copa Sudamericana en 2018.

En 2019 llegó al Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos y posteriormente llegó al fútbol mexicano con el Tijuana. Tras un año y medio con los 'Xolos', regresó al equipo de toda su vida, donde ha venido siendo un referente e incluso, uno de los capitanes.

De cara a la temporada 2026, Alianza Lima busca completar sus cupos de extranjeros, con el fichaje del volante chileno Esteban Pavez. El mediocentro defensivo, que fue dirigido por Pablo Guede, tendría un acuerdo con la directiva para ser el nuevo refuerzos blanquiazul.