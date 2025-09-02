Piero Quispe llega cedido al Sídney FC: Equipo australiano hizo oficial la incorporación de 'la joya'

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabaron las especulaciones y Piero Quispe tiene nuevo equipo. El volante de la selección peruana se mudará a Oceanía para jugar por el Sídney FC de la A-League de Australia, que este martes 2 de setiembre hizo oficial la incorporación de 'la joya' como cedido, teniendo su segunda experiencia internacional.

Destaca sus virtudes

Con varias publicaciones en sus redes sociales y en su página web, el cuadro de la ciudad capital de Nueva Gales, anticipaba el anunció del jugador de 24 años. Su llegada se da como un préstamo por parte de los Pumas de la UNAM de la Liga MX por toda la temporada 2025-26.

"El mediocampista ofensivo de 24 años llega procedente de Pumas UNAM, uno de los clubes más grandes de México, tras haber llegado del gigante peruano Universitario de Deportes después de una destacada temporada 2023", reza el comunicado del Sídney en su sitio oficial.

We have signed 24-year-old Peruvian international Piero Quispe on loan from @PumasMX for the 2025/26 season ✍️



Welcome to Sydney FC, Piero 🤝#WeAreSydney — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

El cuadro australiano también destaca su importancia en la obtención del título de la Liga1 con los 'merengues'. Además, menciona la presencia que ha tenido con la 'blanquirroja', al acumular 12 partidos internacionales, marcando un gol y con su participación en la Copa América 2024.

Técnico del Sídney FC habló

Ante su llegada, Ufuk Talay, quien será su nuevo entrenador, señaló que la llegada de Quispe representa un paso importante para el club. Por su calidad, considera que beneficiará a su esquema y que al arribar en óptimas condiciones, será muy útil para afrontar la campaña liguera.

"Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", refirió.

Por su parte, 'la joya' habló sobre su llegada al fútbol de este país, que lo convierte en el primer peruano en hacerlo. El canterano de Universitario expresó su deseo de dejar huella en el fútbol oceánico y ganar títulos con su nuevo equipo. "Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú".

De esta forma, Piero Quispe ha sido anunciado como nuevo jale del Sídney FC de Australia. El volante de la selección peruana llega cedido por un año procedente de los Pumas de la UNAM. Será su segunda experiencia en el exterior y ha manifestado ambición de ser importante en su nuevo club.